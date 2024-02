maandag 19 februari 2024 om 10:04

Benoît Cosnefroy opgelucht na eerste zege in lange tijd: “Hopelijk aanzet tot een goed seizoen”

Benoît Cosnefroy heeft eindelijk weer weten te winnen. Anderhalf jaar nadat hij Grand Prix Cycliste Québec (9 september 2022) op zijn naam schreef, won hij zondag de slotrit en het eindklassement van de Tour des Alpes-Maritimes. “Dit is een opluchting”, gaf hij na afloop toe in gesprek met DirectVélo.

“Het voelt goed, want het is niet eenvoudig om koersen te winnen”, aldus de 28-jarige renner van Decathlon AG2R La Mondiale. “Vorig seizoen was niet goed… Maar ook niet slecht. Ik kon meespelen, maar zegevieren lukte niet. Als coureur heb je de wind snel tegen. Maar zodra je wint, krijg je diezelfde wind weer in de rug. Ik hoop dat dit succes de aanzet zal zijn tot een goed seizoen.”

Cosnefroy was in de slotrit van de Tour des Alpes-Maritimes de snelste van een klein pelotonnetje. “Ik wist dat Vincenzo Albanese de te kloppen man was, maar in een sprint is alles mogelijk. Er zijn dagen waarop je volledig kalm bent. Ik heb nooit stress gehad. Op de laatste klim ben ik nooit meegesprongen met de aanvallen, ik heb me nooit in gevaar gevoeld. Toen ik de rode vod zag, zat ik nog in laatste positie van de groep.”

Daarna zocht hij zijn ploeggenoot Aurélien Paret-Peintre op, die hem perfect in positie bracht voor de sprint. “Ik vertrouwde hem met mijn ogen dicht. Ik volgde hem en aarzelde even, want ik had hem kunnen laten winnen. Maar ik zei tegen mezelf dat het té dom zou zijn als iemand ons nog zou passeren.”

Divers programma

En dus won Cosnefroy zelf maar. Dat hoopt hij dit jaar nog vaker te doen. “Ik heb een divers programma. Ik moet winnen in ProSeries en wedstrijden van het .1-niveau, maar ook presteren in de WorldTour. Ik zal dan ook belangrijkere koersen rijden, zoals de atypische Strade Bianche en vervolgens Milaan-San Remo.”

Later dit voorjaar rijdt Cosnefroy in ieder geval ook nog de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Zijn eerstvolgende doel is echter de Drôme Classic (25 februari).