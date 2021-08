Benoît Cosnefroy: “Ik wist dat ik Julian Alaphilippe hier kon verslaan”

Benoît Cosnefroy moest het in de finale van de Bretagne Classic-Ouest France weliswaar tegen de ploeggenoten Julian Alaphilippe en Mikkel Honoré opnemen, maar desondanks wist hij in de eindsprint de scheve situatie naar zijn hand te zetten.

Voor Cosnefroy was dit zijn eerste WorldTour-overwinning in zijn profcarrière, zijn tweede zege van het seizoen na de Tour du Finistère in het voorjaar. “Ik ben superblij. Het is mijn eerste WorldTour-zege, hier heb ik op gewacht. Het smaakt echt goed, vooral na een aanvallende koers waarvan ik wel hou. De sprint hier is heel specifiek en ik voelde dat het mogelijk was om Julian Alaphilippe te verslaan. Ik was vol vertrouwen, de koers was een slijtageslag”, aldus de Franse puncheur.

Naast zijn zeges in de Tour du Finistère en de Bretagne Classic was Cosnefroy dit seizoen ook al tweede in La Poly Normande en achtste in de Brabantse Pijl. Zijn overwinning in Bretagne was de achtste zege voor zijn ploeg AG2R Citroën dit jaar.