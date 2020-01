Bennett na winst in nieuwe Race Torquay: “Was net een Belgische kermiskoers” donderdag 30 januari 2020 om 10:07

Sam Bennett vergelijkt de nieuwe Australische eendagskoers Race Torquay met een kermiskoers in België. Dat gaf de Ierse kampioen aan in het flashinterview na zijn overwinning. “Een week na de Tour Down Under is dit een moeilijke wedstrijd met een lastig parcours”, zegt Bennett.

“Het was niet makkelijk onderweg, maar ik voelde mij steeds beter worden tijdens de koers”, aldus de sprinter van Deceuninck-Quick-Step. Hij zette zijn ploeggenoten in om de koers hard te maken. “Het werd steeds gecontroleerd, dus we wilden het lastiger maken. Dat hebben we gedaan en dat heeft goed uitgepakt.”

Onder meer een lange aanval van Dries Devenyns met Daryl Impey zorgde ervoor dat mede-topfavoriet Caleb Ewan vroeg moest lossen. “Dit parcours is als een Belgische kermiskoers. Het is een mooi rondje, want iedereen heeft de kans om koers te maken. De lengte is ook prima. Het is slechts 130 kilometer en daardoor rijd je alleen maar volle bak. Als je het langer maakt, dan haal je de explosiviteit eruit.”

De Race Torquay (UCI 1.1) is een nieuwe wedstrijd op de internationale wielerkalender. De organisatie is in handen van de Cadel Evans Great Ocean Road Race, die komend weekend op het programma staat. Het parcours bestaat uit een lokale ronde van 13,3 kilometer met daarin twee korte heuvels rondom kustplaats Torquay.