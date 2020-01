Sam Bennett sprint naar winst in Race Torquay donderdag 30 januari 2020 om 09:53

Sam Bennett heeft in Australië de eerste editie van de Race Torquay gewonnen. De Ierse sprinter van Deceuninck-Quick-Step was na een koers van 133 kilometer rondom kustplaats Torquay de snelste van een uitgedund peloton. Giacomo Nizzolo en Alberto Dainese eindigden als tweede en derde.

Kopgroep van vijf

Op het 13,3 kilometer lange parcours rond Torquay wisten vijf aanvallers te koers te kleuren. Clement Chevrier (AG2R La Mondiale), Hermann Pernsteiner (Bahrain McLaren), Robert Power (Team Sunweb), Neilson Powless (EF Education First) en Nick Schultz (Mitchelton-Scott) pakten ruim een minuut op het peloton.

Daar waren het vooral de ploegen van Elia Viviani en Sam Bennett die het tempo bepaalden, respectievelijk Cofidis en Deceuninck-Quick-Step. In de zesde ronde opende de koers zich achter de vijf koplopers. Binnen no time was de vlucht tenietgedaan, omdat in het peloton slag om slinger gedemarreerd werd.

Devenyns en Impey proberen het, Ewan lost vroeg

Het lokale parcours van de Race Torquay kende in de beginfase twee lastige heuvels. Door het stevige tempo van het peloton moest Caleb Ewan in de zevende ronde lossen, terwijl aan de voorkant Dries Devenyns en Daryl Impey wisten te ontsnappen. Dat zorgde voor een reactie van Israel Start-Up Nation en NTT Pro Cycling in het peloton.

Devenyns en Impey reden een voorgift van veertig seconden bijeen, maar omdat ook Cofidis een hand toestak in de achtervolging, liep de voorsprong flink terug. Bijkomende uitdaging voor de renners was de hitte van 32-35 graden Celsius. Voordeel was dat de koers in de vooravond gereden werd.

Massasprint in de maak

Vlak voor het ingaan van de slotronde van 13,3 kilometer volgde een algemene hergroepering. Hoewel een sprint voor de hand lag, werd nog veel aangevallen. Pavel Sivakov perste een solo uit zijn benen, maar die poging hield geen stand. Tosh Van der Sande probeerde het daarna ook nog met een splijtende aanval, maar ook die strandde.

Een groot peloton ging daardoor in hoog tempo richting de laatste rechte lijn. Daar werd nog flink gevallen, maar dat hinderde Sam Bennett niet om de zege te pakken. Giacomo Nizzolo en Alberto Dainese grepen de andere podiumplaatsen. Europees kampioen Elia Viviani moest wel uitwijken na de val in de sprint; hij kon daardoor niet meedoen om de prijzen.

Brodie Chapman wint bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging de winst in de eerste versie van Race Torquay naar Brodie Chapman. De Australische van FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope wist solo aan te komen na 106 kilometer. Ze ontsnapte in de finale uit een kopgroep van vier. Dandgenote Emily Herfoss werd tweede en Taylor Wiles derde.