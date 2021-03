Bennett na eerste WorldTour-eendagszege: “Hier jaag ik al jaren op”

Sam Bennett boekte in de OxyClean Classic Brugge-De Panne zijn eerste eendagszege ooit in de WorldTour. In De Panne versloeg de Ierse sprinter van Deceuninck-Quick-Step Jasper Philipsen in de eindspurt.

“Philipsen ging vroeg aan, maar ik voelde dat het wind op kop was. Dus besloot ik wat langer te wachten. Ik keek verder naar niemand om me heen, ik wilde enkel mijn eigen sprint rijden”, zei Bennett na zijn overwinning. De Ier erkende dat hij wat nerveus was onderweg. “Er waren te veel wegobstakels voor zo’n massasprint. Het is een grote en belangrijke wedstrijd en iedereen wil er staan, je hebt veel renners die onder druk staan en die allemaal een goede uitslag willen rijden. Dan kan je dat er niet bij hebben in de finale. Toch was het een geweldige dag.”

Het peloton kwam verschillende keren door de beruchte polder De Moeren, maar de meute brak daar niet uiteen in waaiers. Dat hij zich er eigenlijk wel had geamuseerd, vertelde Bennett. “Het is een geweldige weg om op te koersen en er gebeurt altijd een hoop. Het is erg leuk als je goede benen hebt, maar minder als je benen slecht zijn. Het was erg belangrijk om hier te winnen. Vooral omdat ik in een Belgische ploeg rijd. En voor mij persoonlijk, omdat dit mijn eerste eendagszege in de WorldTour is. Hier jaag ik al jaren op en ik ben blij dat het nu is gelukt.”