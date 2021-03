Bennett eerste leider Parijs-Nice: “Was bang dat mijn benen niet goed waren”

Sam Bennett was in de eerste etappe van Parijs-Nice duidelijk de beste in de sprint. Voor de Ier was het al zijn derde seizoenszege, nadat hij in de UAE Tour ook al twee sprints won. “Ik was bang dat mijn benen niet goed waren vandaag, maar het is goed om te zien dat ik het kan afmaken”, vertelt Bennett.

Bennett prijst zijn ploeggenoten van Deceuninck-Quick-Step. “Ze hebben geweldig werk geleverd. We waren wat ingesloten de laatste vijftien kilometer, maar het was heel chaotisch hier. De versmallingen in de finale maakten het tricky, maar de ploeg bracht mij goed in positie. Ik werd goed afgezet in de laatste kilometer.”

Een ploeggenoot zet Bennett extra in de schijnwerpers. “Michael Mørkøv was echt heel kalm, het leek hem niets te doen in die finale, maar hij kreeg me op de juiste plek. Ik ben daarom blij dat ik het af kan maken”, aldus de sprintkopman, die in de slotkilometer zijn weg vond en met overmacht Arnaud Démare en Mads Pedersen en de rest zijn hielen liet zien.

Door zijn overwinning is Bennett ook meteen de leider in het algemeen klassement van Parijs-Nice. Daarmee treedt hij in de voetsporen van Sean Kelly en en Stephen Roche, die respectievelijk 29 en 12 keer de gele trui droegen in de Koers naar de Zon.