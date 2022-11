Ben Turner verlengt bij INEOS Grenadiers tot eind 2026

Ben Turner zal ook de komende jaren uitkomen voor INEOS Grenadiers. De 23-jarige Britse seizoensrevelatie heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis: Turner tekent bij tot eind 2026.

Turner heeft net zijn eerste profseizoen achter de rug, maar had weinig aanpassingsproblemen. Zo was hij in het voorjaar een van de uitblinkers binnen de sterrenformatie van INEOS Grenadiers. De Britse krachtpatser reed een sterke Dwars door Vlaanderen (8e), speelde in de Brabantse Pijl (4e) als bliksemafleider een belangrijke rol voor zijn winnende ploeggenoot Magnus Sheffield en werd ook knap elfde in zijn eerste Parijs-Roubaix.

Turner trok in de tweede seizoenshelft de goede lijn moeiteloos door. Zo werd hij vijfde in de ZLM Tour, vierde op het Brits wegkampioenschap en zevende in de wegrit van de Commonwealth Games. In het najaar reed hij met de Vuelta a España ook zijn eerste grote ronde. Turner wist de ronde probleemloos uit te rijden en werd in de slotweek nog vierde in de rit naar Talavera de la Reina en negende in de slotetappe met aankomst in Madrid.

Ellingworth: “Ben heeft laten zien over enorm veel talent te beschikken”

De jonge Brit kijkt dan ook met veel plezier terug op zijn eerste seizoen bij de profs. “Ik heb een fantastisch jaar achter de rug. Het is geweldig om deel uit te maken van deze ploeg. Ik voelde van bij het begin de steun en boekte alsmaar progressie. Ik ben zo blij dat ik me verder kan ontwikkelen binnen INEOS Grenadiers.”

Ploegmanager Rod Ellingworth is zeer enthousiast als het gaat over zijn jongere landgenoot. “Ben heeft een geweldig debuutseizoen achter de rug. Hij heeft laten zien over enorm veel talent te beschikken. We zijn erg enthousiast wat betreft de toekomt. Ben heeft dit jaar al een indrukwekkende bijdrage geleverd aan onze succesvolle klassiekercampagne. Het lijdt geen twijfel dat hij een mooie carrière voor de boeg heeft.”