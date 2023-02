Ben Turner loopt elleboogbreuk op bij val in Omloop Het Nieuwsblad

Ben Turner begon als outsider aan de Omloop Het Nieuwsblad, maar de 23-jarige Brit zou de wedstrijd niet uitrijden. Nog voor half koers kwam hij hard ten val en moest hij opgeven. Na onderzoek in het ziekenhuis blijkt Turner een breuk in zijn elleboog te hebben opgelopen.

“Foto’s in een lokaal ziekenhuis hebben een breuk laten zien in zijn linker elleboog”, schrijft Turners team INEOS Grenadiers op sociale media. “Hij zal morgen niet aan de start staan van Kuurne-Brussel-Kuurne.” Wanneer de klassiekerrenner wel weer kan koersen, is nog niet bekend.

Turner was uitstekend aan 2023 begonnen. Hij won begin februari de Vuelta a Murcia en werd vervolgens tweede in de door Tadej Pogacar gewonnen Jaén Paraiso Interior.

