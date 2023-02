Ben Turner de beste in bochtige finale: “Wist dat ik vroeg aan moest gaan”

Ben Turner won zaterdag de Vuelta a Murcia. Voor de 23-jarige Brit was het de eerste zege uit zijn carrière. “Hopelijk is het niet de laatste”, zei hij na afloop tegen Cycling Pro Net.

Turner was al vroeg in de rit actief: hij zat mee in een kopgroep van zeventien renners. “Het was lekker Brits weer. Ik denk dat dat hielp”, lachte de renner van INEOS Grenadiers, die samen met zijn medevluchters wel weer tot de orde werd geroepen. Daarna kregen vijf renners de zegen van het peloton, maar in de finale werden ook zij weer bij de lurven gegrepen. Turner maakte het in de lichtjes hellende slotfase vervolgens af in de sprint.

“De jongens deden geweldig werk. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Zonder hen was ik niet eens in de buurt van de overwinning gekomen”, aldus het 23-jarige talent, die zijn sprint van ver inzette. In bochtige slotfase wist niemand meer over hem heen te komen. “Ik wilde niet ingesloten raken. Na de verkenning van gisteren wist ik dat ik vroeg aan moest gaan. Ik zat in het goede wiel en kwam er goed uit. De benen waren ook nog goed.”

“Aan het einde van de wedstrijd werkte mijn radio niet meer, dus ik wist niet zeker of er nog iemand weg was. Ik was wat in de war. Vandaar dat ik niet juichte”, zei Turner. De Vuelta a Murcia is de eerste zege uit zijn carrière. “Hopelijk is het niet de laatste. Het is mooi om in februari al een zege binnen te hebben. Laten we zien wat de rest van het seizoen brengt.”