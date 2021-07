Ben O’Connor zakt weg op Ventoux: “Ik had het echt moeilijk”

Ben O’Connor raakte in de Mont Ventoux-etappe van de Tour de France zijn tweede plaats in het algemeen klassement kwijt. De Australiër van AG2R Citroën verloor vier minuten op de elitegroep met Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Rigoberto Urán en Richard Carapaz. “Ik had het echt moeilijk”, vertelt O’Connor na afloop.

“Het tempo lag niet al te hoog, maar misschien had ik een offday vandaag”, aldus de ritwinnaar in Tignes tegen France Télévisions. O’Connor is nu vijfde op 5.58 minuut van Pogačar. “Ik sta er nog steeds tussen in het algemeen klassement. Ik had er nog slechter voor kunnen staan, maar ik weet ook dat ik beter kan.”

De klimmer van AG2R Citroën vergeleek zijn inspanning op de Ventoux met zijn ritzege van zondag. “Na de etappe naar Tignes kon ik profiteren van mijn voorsprong, en nu had ik een slechte dag. Nu moet ik het de komende dagen zien vol te houden. Ik zal elke dag alles blijven geven. Zelfs als is als tiende zou eindigen, zou ik blij zijn. Dit is pas mijn eerste Tour de France en dat is al ongelooflijk. Bovendien heb ik al een ritzege op zak, dus ik heb geen druk.”