Ben O’Connor volgt Roglic op Sierra Nevada: “Blij met deze prestatie”

Ben O’Connor reed een etappe in de Vuelta a España. De Australiër van AG2R Citroën kwam als zesde over de streep in de koninginnenrit met finish op Sierra Nevada. In het algemeen klassement stijgt O’Connor een positie. “We hebben de koers hard gemaakt vandaag. Ik ben blij met mijn prestatie.”

Onderweg naar Sierra Nevada zette O’Connor zijn manschappen op kop van het peloton. De klimmer voelde zich bedreigd door de renners in de vroege vlucht, die zijn top-10 notering in het klassement in gevaar brachten, maar voelde zich ook goed. “We wilden het gat niet te groot laten worden, maar op voorhand was het niet het plan om mee op kop te rijden.”

O’Connor kwam uiteindelijk als zesde over de streep op een minuut en 44 seconden van ritwinnaar Thymen Arensman. “We hebben de koers hard gemaakt vandaag. De jongens hebben me vertrouwen gegeven, en ik hen nu ook. Ik ben blij met mijn prestatie”, aldus de 26-jarige. “Felicitaties ook aan Arensman, hij reed een geweldige etappe.”