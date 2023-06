Ben O’Connor verrast met vijfde plaats: “Mijn beste gevoel ooit in een tijdrit”

Ben O’Connor reed woensdag een dijk van een tijdrit in het Critérium du Dauphiné. De Australiër, die niet bekendstaat als een specialist in deze discipline, eindigde verrassend vijfde in de chronoproef. “Ik heb weleens eerder goede tijdritten gereden, maar ik had dit keer mijn beste gevoel ooit in een tijdrit”, zei hij nog nahijgend tegen onder meer Cycling Pro Net.

O’Connor had vanwege zijn goede gevoel wel een snelle tijd verwacht. “Maar ik denk dat ik nog nooit in de top-tien van een tijdrit ben geëindigd, dus ja, ik ben erg enthousiast als ik in de top-vijf zal eindigen.” Op dat moment had O’Connor de vierde tijd, uiteindelijk zou hij als vijfde eindigen.

Veel renners hadden moeite met het juist indelen van de tijdrit, bij O’Connor leek dat minder het geval. “Ik had niet teveel pieken. Ik reed gecontroleerd en aerodynamisch in de vallei. Op de eerste klim kun je flink in het rood gaan, maar je moet daar goed van herstellen richting de volgende heuvel.”

Had O’Connor geen last van de hitte? “Vroeger was ik daar vaak bang voor, maar de laatste jaren heb ik geleerd dat het belangrijk is om goed te rijden in hoogzomer. Het is iets waar ik aan probeer te werken. De laatste twee jaar ben ik eraan gewend geraakt. Ik hou ervan om in het bos en de schaduw te fietsen, maar je moet soms ook gekookt raken. Als Australiër hoor ik er eigenlijk goed in te zijn.”

In het algemeen klassement staat O’Connor nu vierde, op 41 seconden van leider Bjerg. Zijn achterstand op Jonas Vingegaard, de nummer twee in de rangschikking en de topfavoriet voor de eindzege, bedraagt 29 tellen.

