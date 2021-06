Ben O’Connor tot eind 2024 actief in de kleuren van AG2R Citroën

Ben O’Connor is verzekerd van een langdurig verblijf in het WorldTour-peloton. De Australiër verlengde zijn contract bij AG2R Citroën met drie seizoenen.

Ben O’Connor kreeg vorig jaar op de valreep een contract aangeboden bij de formatie van Vincent Lavenu. Twee dagen nadat hij in het tenue van NTT de Giro-rit naar Madonna di Campiglio op zijn naam schreef werd de eenjarige verbintenis aangekondigd. De samenwerking bevalt zo goed, dat is besloten om deze te verlengen.

“Ben is een getalenteerde renner die zich snel heeft aangepast aan de geest van de ploeg”, zegt Lavenu. “Hij is een aanwinst voor etappekoersen en hij heeft nog een hoop ruimte om te groeien en progressie te boeken.”

O’Connor maakt in 2017 zijn debuut op WorldTour-niveau. Voor Dimension Data/NTT was zijn ritzege in de Giro zijn grootste succes. Daarnaast won hij ritten in de Ronde van Oostenrijk (2017), de Tour of the Alps (2018) en de Ster van Bessèges (2020). Dit jaar ston hij in de Tour du Var en de Ronde van Romandië ook al eens op het podium.