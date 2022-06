Ben O’Connor stijgt naar plek drie: “Tegen Jumbo-Visma niet veel te doen”

Ben O’Connor was vandaag achter Primož Roglič en Jonas Vingegaard de beste klassementsrenner. De Australiër staat nu derde. In het interview na afloop geeft O’Connor aan eerder naar beneden te kijken dan naar boven: “Tegen dit Jumbo-Visma is niet veel te doen.”

“Ik probeerde Roglič te volgen en daarna mijn eigen tempo te rijden. Dat was denk ik het beste voor mij. Ik hoopte Vingegaard daarna wel nog te pakken in een sprint. Daar gokte ik in de laatste kilometers op, omdat er tegen twee renners van dezelfde ploeg geen beginnen aan is”, doet hij zijn verhaal.

Morgen verwacht de Australier nog wel wat spektakel: “Het is nooit vlak en er zijn wel een aantal flinke beklimmingen, dus het kan nog wel eens interessant worden.”