zaterdag 10 februari 2024 om 15:48

Ben O’Connor soleert naar zege in enerverende Vuelta a Murcia, Tratnik en Wellens mee op het podium

De Vuelta a Murcia is op naam gekomen van Ben O’Connor. De Australiër van Decathlon AG2R La Mondiale reed in de finale weg met Tim Wellens en gooide zijn medevluchter overboord op de laatste beklimming van de dag. Jan Tratnik werd tweede, Wellens derde.

Het eerste deel van de 198 kilometer lange Vuelta a Murcia was behoorlijk vlak, maar in het middenstuk kwamen de renners een lastige tweetrapsraket tegen. Eerst de Alto de Aledo (6,5km aan 4,8%), meteen daarna de Alto Collado Bermejo (7,2 km aan 7,1%). In de finale volgde ook nog de Alto Cresta del Gallo (4,3 km aan 6,5%). Vanaf de top van die laatste klim was het nog dertien kilometer naar de streep in Murcia.

Vroege vluchters en favorieten

In de vlakke aanloopfase ontstond een kopgroep van negen. Daarbij één Nederlander, Alex Molenaar, en drie Belgen: Tosh Van der Sande (Visma | Lease a Bike), Arne Marit (Intermarché-Wanty) en Ward Vanhoof (Flanders-Baloise). Vijf renners bleven over na de Alto Collado Bermejo. Naast Van der Sande en Marit, waren dat Thomas Gachignard (TotalEnergies), Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale) en Mathias Norsgaard (Movistar).

Achter de overgebleven koplopers was op de Alto Collado Bermejo een elitegroepje ontstaan met Sepp Kuss, Tim Wellens, Daniel Felipe Martínez, Ben O’Connor, Nicolas Prodhomme en Jefferson Alveiro Cepeda. Zij wisten in de afdaling de aansluiting te maken met de vroege vluchters. De elf renners vooraan hadden twee minuten op tachtig kilometer van de finish.

Wellens en O’Connor op pad

In het peloton waren het INEOS Grenadiers, Groupama-FDJ en Movistar die de achtervolging leidden. Ze gaven flink gas, maar vooraan stonden ze ook niet stil. Het ging een paar keer op de kant, wat voor slachtoffers zorgde. Zo moest Tosh Van der Sande passen. Toch kwam het peloton, waar het bij momenten ook waaierrijden was, langzaam maar zeker dichterbij. Omdat de samenwerking vooraan bovendien begon te stokken, gingen Wellens en O’Connor er vandoor. Zij dachten samen meer kans te hebben om vooruit te blijven.

Terwijl de overige kopgroep leden terugvielen tot in het peloton, liep het duo in eerste instantie verder uit. Op een zeker moment hadden ze weer meer dan anderhalve minuut op de meute. Aan de voet van de Alto Cresta del Gallo was het verschil wel weer teruggelopen tot een minuut en 10 seconden. O’Connor had nog wel wat in de benen, want op het steilste stuk van de beklimming reed hij Wellens uit het wiel. De Australiër wilde solo naar de streep.

Winst voor O’Connor

Het peloton spatte ondertussen helemaal uit elkaar. Michal Kwiatkowski stak het lont aan het kruidvat, maar de Pool liep op een counter van Jan Tratnik. De Sloveen was duidelijk de sterkste bij de achtervolgers. Hij kwam als derde boven en reed nadien nog naar Wellens. Hij probeerde op en over de Belg te gaan, maar dat liet die laatste niet gebeuren. Ook O’Connor bleef buiten schot. De klimmer hield solo stand en bezorgde zijn ploeg Decathlon AG2R La Mondiale zo de eerste zege van het seizoen.

Tratnik klopte de moegestreden Wellens in de sprint voor plek twee, op bijna driekwart minuut van O’Connor. Achter hen was Valentin Madouas de snelste van een groepje dat streed om plek vier. In dat groepje ook Per Strand Hagenes van Visma | Lease a Bike.