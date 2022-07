Ben O’Connor houdt hoop na flink tijdverlies in kasseienrit: “Pure pech”

Ben O’Connor mag de verliezer van de dag genoemd worden van de kasseienrit in de Tour de France, naast uitvaller Jack Haig. De Australische kopman van AG2R Citroën kreeg op een slecht moment pech en reed achter de feiten aan. Hij verloor ruim drie minuten op Tadej Pogačar en zijn andere concurrenten. “Hier ben ik wel even zuur over”, reageert hij na afloop.

“Het was pure pech, en dat op een heel moeilijk moment in de etappe om te achtervolgen”, beschrijft O’Connor. Op de tweede kasseienstrook van de dag (van de elf) kreeg hij pech en kwam hij een minuut achter het op hol geslagen peloton te rijden. Daar kwam hij nooit meer terug.

Uiteindelijk werd O’Connor 85ste op 4.12 minuut van ritwinnaar Simon Clarke. In het algemeen klassement is hij gezakt naar plek 67, op 4.34 minuut van gele trui Wout van Aert. Zijn achterstand op de beste klassementsrenner, Tadej Pogačar, is 4.15 minuut.

“De Tour de France is nog lang”, houdt O’Connor de hoop erin. “Het lijkt erop dat ik weer een comeback moet maken na een lastige eerste week.”

For sure I’m sad after today, it was pure bad luck in a really difficult section of the race to chase. The Tour de France is long, and it seems another comeback after a hard first week is on the cards 😂 pic.twitter.com/PSUvDlAIBc

— Ben O'Connor (@ben_oconnor95) July 6, 2022