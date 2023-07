Ben O’Connor gooit het roer om: “De komende twee weken ga ik voor dagsucces”

Het is voorlopig niet de Tour de France van Ben O’Connor. De Australiër van AG2R Citroën staat na negen dagen koers op een teleurstellende achttiende plaats in het klassement, meer dan veertien minuten achter geletruidrager Jonas Vingegaard. Nu een topklassering er niet mee in zit, zal de 27-jarige renner een ritzege nastreven.

“Ik ben teruggekomen uit slechtere situaties”, zegt O’Connor op de sociale media van AG2R Citroën. “Het is hoe het is, je moet optimistisch blijven. In de komende twee weken ga ik dagsucces nastreven en agressief koersen.”

“Het is nog niet voorbij, er begint nu gewoon een andere koers voor mij. Het is waar ik oorspronkelijk mijn plezier uit haalde, een agressieve renner zijn. Meestrijden in het klassement is altijd een droom, maar soms loopt het gewoon niet zoals gepland.”

O’Connor weet hoe het moet, een rit winnen in de Tour. In 2021 pakte hij, vanuit de vroege vlucht, de etappezege op Tignes. Hij zou die Ronde van Frankrijk afsluiten als nummer vier van het eindklassement.