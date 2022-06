Ben O’Connor, 3e in de Dauphiné: “Gestreden met de allerbesten”

Ben O’Connor stond in het Critérium du Dauphiné voor het eerst in zijn carrière op het podium van een WorldTour-etappekoers. Achter Primož Roglič en Jonas Vingegaard, het winnende duo van Jumbo-Visma, legde de Australiër van AG2R Citroën beslag op de derde plaats.

O’Connor was in de slotetappe naar Plateau de Salaison de enige renner die redelijk in de buurt van Roglič en Vingegaard kon blijven, nadat zij op de slotklim waren weggereden bij de rest. Hij kwam uiteindelijk als derde over de aankomst, op vijftien seconden van het koppel van Jumbo-Visma. “Ik dacht dat ik misschien nog bij hen kon terugkomen. Ik had nog steeds de benen en ben nooit ontploft. Het is gewoon dat ik niet mee kon met de eerste versnellingen.”

De 26-jarige Australiër is tevreden met zijn prestatie. “Ik mag supertrots zijn. Jonas Vingegaard was vorig jaar tweede in de Tour de France, Primož won een paar keer de Vuelta a España; hij heeft zowat elke andere rittenkoers gewonnen, dus het betekent gewoon dat je daar met de beste mannen vecht. Ik kan echt trots zijn. Je moet met je hart koersen en er gewoon helemaal voor gaan. Je kunt niets achter de hand houden.”

“Alle voorbereiding en al het vertrouwen dat de jongens in mij hebben getoond, heeft zijn vruchten afgeworpen en ik denk dat we echt niet ver verwijderd zijn van de strijd met de allerbesten van de wereld. En dat is iets waar we met z’n allen trots op kunnen zijn”, aldus O’Connor.