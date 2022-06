Ben King (33) bezig aan laatste maanden als profwielrenner

Ben King zal aan het einde van dit seizoen zijn fiets aan de haak hangen. Dat heeft de 33-jarige Amerikaan, die momenteel nog uitkomt voor Human Powered Health, laten weten via social media. King kwam in het verleden ook uit voor onder meer RadioShack, Garmin Sharp en Team Dimension Data.

“Ik had nooit gedacht dat de wielersport me zo ver zou brengen. Ik heb nu een partner, zoon en er is een eerste dochter op komst. Ik hou nog steeds van koersen, maar wil tegelijkertijd ook meer tijd doorbrengen met de familie. Daar kijk ik echt naar uit. Ik wil mezelf ook uitdagen buiten de wielersport, me bezig houden met andere interesses. Het is heel wat om te verwerken en een plek te geven, maar ik geloof dat het beste nog moet komen. Ik kijk uit naar nieuwe mogelijkheden.”

King begon zijn profcarrière in 2011 bij RadioShack. De Amerikaan kwam drie jaar uit voor deze formatie. King reed vervolgens ook nog enkele jaren voor Garmin-Sharp, wat we tegenwoordig kennen als EF Education-EasyPost, en Team Dimension Data. Eind 2020 tekende hij een contract bij het huidige Human Powered Health. King is vandaag de dag vooral actief als wegkapitein en mentor van de jongere talenten binnen de Amerikaanse formatie.

King wist in zijn carrière meerdere wedstrijden te winnen. Zo werd hij in 2010 Amerikaans kampioen op de weg en heeft hij etappezeges in het Critérium International en de Tour of California achter zijn naam staan. Zijn beste weken als wielrenner beleefde hij vier jaar geleden, tijdens de Vuelta a España. King won maar liefst twee bergetappes. In de vierde rit in de Sierra de la Alfaguara versloeg hij Nikita Stalnov, in rit negen naar La Covatilla Bauke Mollema.