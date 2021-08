Ben Hermans slaat dubbelslag in koninginnenrit Arctic Race of Norway

Ben Hermans heeft de koninginnenrit in de Arctic Race of Norway weten te winnen. De Belgische kopman van Israel Start-Up Nation was op de slotklim naar het skidorp Målselv de beste van een groepje van drie, voor Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) en Victor Lafay (Cofidis). Hermans is ook de nieuwe leider in het klassement. Hij neemt de trui over van Alexander Kristoff.

Een kopgroep met daarin Julien Duval (AG2R Citroën), Martin Laas (BORA-hansgrohe), Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise), Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi) en Fredrik Dversnes (Coop) kleurde het grootste deel van de etappe. Het peloton werd geleid door de nationale selectie van Noorwegen. Het verschil schommelde lang tussen de twee en drie minuten.

Naarmate de finish naderde zetten ook Intermarché-Wanty-Gobert en Burgos-BH zich op kop van het peloton. Ondertussen reed de jonge Dversnes zich vanuit de kopgroep nog steviger in de bergtrui, die in de Arctic Race of Norway in de oranje zalmkleur gehuld is. De voorsprong van de vluchters bleef lange tijd boven de twee minuten, maar in de laatste twintig kilometer draaiden steeds meer ploegen mee op kop van het peloton en ging het verschil snel naar beneden.

De kopgroep werd in de laatste tien kilometer nog flink uit elkaar gereden: Dversnes wist op de glooiende wegen op weg naar de slotklim naar skidorp Målselv (3,7 km aan 7,8%) zijn medevluchters te lossen. Alleen Azparren kon hem nog volgen, maar drie kilometer voor de meet was het einde verhaal voor de vroege vluchters. Aan kop van het peloton was het Israel Start-Up Nation dat het tempo bepaalde in dienst van Ben Hermans.

Kleine verschillen op de slotklim

Een groepje met onder meer Odd Christian Eiking, Victor Lafay en Samuele Battistella wist weg te rijden, maar het tempo viel daarna stil. Daardoor konden Hermans en Warren Barguil terugkeren met een omvangrijke favorietengroep. Andreas Leknessund mengde zich ook in de debatten, maar ook hij kon het verschil niet maken.

Eiking plaatste op 1,3 kilometer van de meet een demarrage die door Hermans, Battistella, Lafay, Aasvold, Barguil en Prades gevolgd kon worden. Onder de boog van de kilometer was het Cofidis-kopman Lafay die wegkletste. Het was een aanval waar Hermans en Eiking op wisten te reageren, maar de verschillen bleven klein.

Hermans zette vervolgens, vroeg voor de finish, als eerste de sprint in om Battistella niet terug te laten komen. Hij legde Eiking en Lafay op de pijnbank en wist de ritzege over de streep te trekken. De Noorse kopman van Intermarché-Wanty-Gobert kwam in de sprint nog dichtbij, maar het was de Belg van Israel Start-Up Nation die won. Dat deed hij zes jaar geleden ook al op de klim naar Målselv.

Door zijn ritzege is Hermans ook de nieuwe leider in het algemeen klassement van de Arctic Race of Norway. Hij heeft met nog een rit te gaan een voorsprong van vier seconden op Eiking en zes seconden op Lafay.

Duim omhoog, want @hermansben wint de koninginnenrit in de Arctic Race of Norway! pic.twitter.com/sozfW4mAmo — WielerFlitsBE (@WielerFlitsBE) August 7, 2021