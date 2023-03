Ben Healy houdt Domenico Pozzovivo van ritzege bij diens rentree in Coppi e Bartali

De derde etappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali is op naam gekomen van Ben Healy. De Ier van EF Education-EasyPost was in de lastige finale weggereden met Domenico Pozzovivo (die in de Italiaanse rittenkoers zijn debuut maakt voor Israel-Premier Tech) en zijn eigen ploeggenoot Mark Padun. In de sprint die volgde, was Healy de snelste. Mauro Schmid behield zijn leiding in het algemeen klassement.

Op dag drie van de Internationale Wielerweek Coppi en Bartali moesten de renners 139,7 kilometer afleggen. De start was in Forlì, de finish ook. Na een lastig begin, draaiden de renners na goed twintig kilometer een circuit op met de deels onverharde Monte Cavallo (4,7 km aan 7,1%) als voornaamste obstakel. Deze ronde stond drie keer op het programma. Op 35 kilometer van het eind, net na het verlaten van het circuit, wachtte ook nog de klim naar Tessello (1,8 km aan 10,8%). De laatste dertig kilometer waren vooral in licht dalende lijn.



Opgave Thomas Gloag

Niet een beklimming, maar een valpartij zorgde voor de eerste schifting in het peloton. Na nog geen vijf kilometer gingen enkele renners tegen de grond. Zo’n veertig coureurs konden door, de rest werd opgehouden en moest in de achtervolging. De voorste groep hield namelijk niet in en begon met een voorsprong van bijna een minuut aan de eerste keer Monte Cavallo. Thomas Gloag, woensdag nog zesde, had op dat moment al opgegeven. Het talent van Jumbo-Visma was een van de slachtoffers van de vroege valpartij.

Kort na de afdaling van de Monte Cavallo was er een samensmelting van de twee grote groepen. Alexis Guerin (Bingoal WB) reed ondertussen al in zijn eentje vooruit, nadat hij bergop naar de eerder ontsnapte Mark Stewart (Bolton Equities Black Spoke) was toegesprongen en de Brit vrijwel meteen daarna had achtergelaten. De Fransman reed een tijdje solo, maar voor de tweede beklimming van de Monte Cavallo werd hij weer in de kraag gevat.

Nieuwe kopgroep

Op deze beklimming ontstond vervolgens een kopgroep van negen. Luke Rowe (INEOS Grenadiers), Antonio Nibali (Astana Qazaqstan), Lawson Craddock (Jayco AlUla), Dimitri Peyskens (Bingoal WB), Patrick Gamper (BORA-hansgrohe), Andrea Garosio (EOLO-Kometa), Luca Covili (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Aloïs Chorrin (Tudor) en Jhonathan Restrepo (GW Shimano-Sidermec) sloegen de handen ineen.

Na de derde en laatste beklimming van de Monte Cavallo zou de groep uitgebreid worden tot tien renners. Walter Calzoni (Q36.5) trok op deze klim namelijk ten strijde en wist vanuit het peloton uiteindelijk de oversteek te maken. Hij moest daarvoor een gat van ongeveer een minuut dichten. Eerder was het verschil anderhalve minuut geweest, maar vooral Soudal Quick-Step zorgde ervoor dat de bres beperkt bleef.

Elitegroepje met Pozzovivo

Eenmaal in de finale bleef de ploeg van klassementsleider Mauro Schmid het tempo bepalen. Dit zorgde ervoor dat de tien ontsnappers werden gegrepen voordat de klim naar Tessello begon. Op deze lastige helling – met opnieuw onverharde stroken – wisten drie renners zich los te weken van het alsmaar verder uitdunnende peloton. Het ging om Mark Padun, Ben Healy (beiden EF Education-EasyPost) en Domenico Pozzovivo. Laatstgenoemde maakt in de Internationale Wielerweek Coppi en Bartali zijn eerste wedstrijdkilometers voor Israel-Premier Tech.

De drie zouden stand houden tot in Forlí, waar gefinisht werd op de lokale wielerbaan. Daar zou een sprint over de ritzege beslissen en Ben Healy bleek in die spurt de snelste. De Ier klopte de 40-jarige Pozzovivo, terwijl Padun als derde over de streep kwam en het feestje voor EF Education-EasyPost compleet maakte. In de sprint om de vierde plaats was Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma) de snelste. Met Tijmen Graat eindigde er ook nog een Nederlander in de top-tien. Schmid zat eveneens in dit achtervolgende groepje en behield de leiding in het algemeen klassement.