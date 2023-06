Beluister nu de Launch van RIDE Magazine met vermakelijke anekdotes van Erben Wennemars

Podcast

Vorige week vrijdag werd in Arnhem onze nieuwste editie van RIDE Magazine gepresenteerd. Onder een zaal vol genodigden en relaties kwamen de totstandkoming van de mooiste verhalen aan bod, maar was er ook ruim aandacht voor de nodige humor. Luister de presentatie tijdens de lancering nu terug in de WielerFlits Podcast!

Gastheer voor de presentatie was Specialized Europe, dat haar Nederlandstalige hoofdkantoor in de Gelderse stad heeft gevestigd. Hoofdredacteuren Maxim Horssels, Rodrick de Munnik en Raymond Kerckhoffs bespraken de meest toonaangevende artikelen samen met Specialized-ambassadeur Erben Wennemars. Die laatste had zelf ook nog de nodige anekdotes, waarmee hij de zaal aanstekelijk aan het lachen kreeg.

Maar luister ook vooral naar hoe Raymond ’s werelds beste renner Tadej Pogačar wist te strikken voor een exclusief een-op-een-interview, wat voor uitdagingen Merijn Zeeman en Mathieu Heijboer zien bij Jumbo-Visma, waarom Romain Bardet de Puy de Dôme liefkoost en niet meer rijdt om te winnen en natuurlijk hoor je hier ook alles over de Tour de France, want zowel de mannen- als vrouweneditie krijgen in dit nummer veel aandacht!

