woensdag 17 januari 2024 om 10:38

Beloftevolle Pepijn Reinderink vervroegd overgeheveld naar hoofdmacht Soudal Quick-Step

Pepijn Reinderink zal dit jaar al zijn profdebuut maken namens Soudal Quick-Step. De 21-jarige Nederlander zou in 2024 eigenlijk nog uitkomen voor de opleidingsploeg van de Belgische formatie, maar maakt – eerder dan oorspronkelijk gepland – de overstap naar de hoofdmacht.

De huidige Nederlandse kampioen bij de beloften heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarige verbintenis, zo heeft Soudal Quick-Step laten weten op sociale media. Hij zal later deze maand, in de Challenge Mallorca (24-28 januari), al zijn debuut maken voor de Belgische sterrenformatie. Reinderink kwam vorig jaar al uit voor de continentale opleidingsploeg van Soudal Quick-Step.

Daarvoor reed hij twee seizoenen voor de opleidingsformatie van (toen nog) Team DSM. De jonge Nederlander zette zijn eerste wielerstappen in dienst van Acrog-Balen BC Junior. Deze vermaarde jeugdformatie had in het verleden verschillende talenten in de ploeg, die later doorgroeiden naar het profpeloton. Zo reden huidige wereldtoppers Remco Evenepoel, Jasper Philipsen en Cian Uijtdebroeks voor het team.

Reinderink wist zich vorig seizoen meer dan eens in de kijker te rijden. Zo won hij de openingsrit van de Triptyque Ardennais en reed hij naar twee top 10-noteringen in de Giro Next Gen. Ook was hij in eigen land derde in de Wim Hendriks Trofee en de Hel van Voerendaal, maar zijn Nederlandse beloftentitel springt er toch uit. Reinderink kwam ook in actie op het WK en EK voor beloften.

Soudal Quick-Step heeft nu 28 renners onder contract staan voor het wielerseizoen 2024. In vergelijking met vorig jaar zijn maar liefst twaalf renners vertrokken, waaronder Fabio Jakobsen, Florian Sénéchal, Dries Devenyns en Tim Declercq. De formatie verwelkomt dan weer elf nieuwe gezichten, met onder meer Mikel Landa, Gianni Moscon, Luke Lamperti en dus Pepijn Reinderink.

