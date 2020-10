Beloftevolle Megan Jastrab tekent contract bij Team Sunweb

Team Sunweb heeft zich versterkt met Megan Jastrab, die een tweejarig contract heeft getekend bij de vrouwenformatie. De 18-jarige Amerikaanse kroonde zich vorig jaar tot wereldkampioene bij de junioren en staat te boek als een zeer talentvolle sprintster.

Mastrab heeft ondanks haar jonge leeftijd al meerdere regenboogtruien in de kast hangen, na meerdere wereldtitels op de weg en de baan. De piepjonge renster komt over van Rally Cycling. Ze wist vorig seizoen als junior onder meer de Trofeo Alfredo Binda te winnen, net als twee etappes en het eindklassement van de Healthy Ageing Tour Junior Women.

In Harrogate wist ze de kers op de taart te zetten door naar de wereldtitel te sprinten, voor Julie De Wilde en Lieke Nooijen. Mastrab is maar wat blij met haar profcontract bij Team Sunweb, zo laat ze weten in een persbericht. “Ik vond Team Sunweb altijd al een van de beste vrouwenploegen en mijn droom is om op WorldTour-niveau uit te komen.”

“Ik ben ontzettend blij met deze kans en ik ben zeer gemotiveerd om te koersen voor mijn nieuwe ploeg. Het is een goede groep en ik kijk ernaar uit om de nodige dingen te leren. Het is geweldig dat ik nu deze kans krijg.” Volgens coach Hans Timmermans kan Mastrab uitgroeien tot een sterke sprintster. “Ze heeft ook de kwaliteiten om uit te groeien tot een sterke renster voor de klassiekers.”

Contractverlengingen

De vrouwenploeg van Team Sunweb heeft verder laten weten twee contracten te verlengen. Julia Soek (29) en Susanne Andersen (22) koersen ook in 2021 voor de formatie. Beide dames tekenen dus voor één jaar bij. De uit Noorwegen afkomstige Andersen maakt zich op voor een derde seizoen bij Team Sunweb, Soek koerst al vier jaar voor de ploeg.