Monstersolo Luke Durbridge in openingsrit alternatieve Tour Down Under

Luke Durbridge heeft de openingsrit van het Santos Festival of Cycling, de alternatieve Tour Down Under, op zijn naam geschreven. De 29-jarige Australiër van WorldTour-ploeg BikeExchange legde in de 106 kilometer lange etappe naar Tanunda een solo van ruim tachtig kilometer op de mat. Zijn voorsprong aan de streep was twee-en-een-halve minuut.

Na de vroege aanval van Durbridge wisten zijn ploeggenoten van BikeExchange elke andere tegenaanval te counteren. De tijdritspecialist kon daardoor een voorsprong pakken die lange tijd rond de vier minuten schommelde. In de slotfase gingen alsnog drie renners in de tegenaanval: ploeggenoot Damien Howson, Chris Harper (normaliter Jumbo-Visma, nu gastrenner voor Cervelo Tonsley Village) en Raphael Freiensten.

Op 2.24 minuut achter Durbridge kwamen zij uiteindelijk over de finish in Tanunda. Freienstein klopte Howson in de sprint, Harper werd vierde. Daarachter kwam het peloton in brokken over de streep. Zo werd Richie Porte 34ste op bijna zeventien minuten van Turbo Durbo, die natuurlijk ook soeverein aan de leiding gaat in het algemeen klassement.

“Ik denk dat dit niet echt het plan was. Natuurlijk lag er wat druk op onze schouders, als enige WorldTour-ploeg hier. Ik zei tegen mezelf ‘wees dapper en ga ervoor, het zijn maar 100 kilometer’. Maar toen ik daar reed in 40 graden, bleek 100 kilometer toch wel ver”, lachte Durbridge na afloop.

Peta Mullens flitst naar de ritwinst

Bij de vrouwen ging de overwinning in de openingsrit naar Peta Mullens. Zij bleek na ruim 80 kilometer de snelste van een elitegroep van twaalf rensters. In de eindsprint plaatste ze haar versnelling op het juiste moment, waarmee ze alle concurrentes liet staan. Ruby Roseman-Gannon werd tweede, gevolgd door Nicole Frain.

In het algemeen klassement heeft Mullens nu een voorsprong van twee seconden op Roseman-Gannon en zes seconden op Frain. Een groepje met onder meer Sarah Gigante en Lucy Kennedy staat in het klassement op tien seconden.



Het Santos Festival of Cycling is een ingekorte versie van de afgelaste Tour Down Under. De vierdaagse rittenkoers wordt gehouden in en rond Adelaide. In allebei de wedstrijden is een koninginnenrit ingetekend met aankomst op Willunga Hill. Het startveld bestaat uit Australische teams en renners, die in deze periode thuis in Australië zijn.

21 januari, etappe 1: Seppeltsfield – Tanunda (mannen: 106,8 km, vrouwen: 80,7 km)

22 januari, etappe 2: Birdwood – Lobethal (mannen: 116 km, vrouwen: 97,3 km)

23 januari, etappe 3: McLaren Vale – Willunga Hill (mannen: 88,2 km, vrouwen: 48,8 km)

24 januari, etappe 4: Victoria Park Adelaide (criteriums)