Rohan Dennis wint bij Jumbo-Visma-debuut: “Belangrijk om meteen te presteren”

Rohan Dennis heeft zijn eerste wedstrijd in het geel en zwart van Jumbo-Visma opgeluisterd met de Australische titel tijdrijden. De nieuwkomer van INEOS Grenadiers was een klasse apart in Ballarat. “Om een belangrijk doel op je eerste koersdag te behalen, geeft zelfvertrouwen”, vertelt hij via de ploegsite.

“Het is altijd mooi om nationaal kampioen te worden”, gaat de tijdritspecialist verder. “Voor Australiërs is het een van de moeilijkste wedstrijden om te winnen. Dat heb ik al laten zien toen ik tweemaal als wereldkampioen aan de start stond en hier niet kon winnen. Het gaat er altijd om wie zich het best kan voorbereiden, aangezien iedereen zijn hoogste niveau brengt.”

Luke Durbridge moest uiteindelijk 1.13 minuut toegeven op Dennis over ruim 37 kilometer. Een goed begin is het halve werk, weet ook de 31-jarige allrounder. “Jumbo-Visma toont veel vertrouwen in mij. Het was belangrijk om goed binnen te komen door respect te tonen en meteen te presteren”, laat hij weten.

Zondag staat de wegwedstrijd van het Australisch kampioenschap op het programma, dan komt Dennis in actie samen met ploeggenoot Chris Harper: “Hopelijk wordt het dan net zo’n mooie dag voor Chris en mij.”