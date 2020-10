Beloftevolle Jaakko Hänninen verlengt contract bij AG2R tot eind 2024 maandag 5 oktober 2020 om 10:10

Jaakko Hänninen heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij AG2R La Mondiale, dat hem tot eind 2024 aan de Franse ploeg bindt. De jonge Finse renner, de nummer drie van het beloften-WK van Innsbruck (2018) had nog een doorlopende verbintenis tot 2021.

Hänninen is erg blij dat hij zijn contract met liefst drie jaar kan verlengen, vertelt hij via zijn ploeg. “Het team toont zijn vertrouwen in mij voor de lange termijn, wat een groot compliment is. Ik ben geneigd mezelf veel druk op te leggen, maar door mijn contract te verlengen kan ik rustig blijven werken. Ik kom uit Finland, maar Frankrijk betekent veel voor mij. Toen ik hier aankwam, moest ik me aanpassen aan de cultuur, maar nu heb ik mijn plek in Frankrijk en het team gevonden.”

Teammanager Vincent Lavenu van AG2R La Mondiale wilde de Finse renner graag in zijn ploeg houden. “Jaakko is een pure klimmer en voelt zich goed in de ploeg. We hebben plannen voor de toekomst om hem naar een zeer hoog niveau te helpen. Hij heeft ons vertrouwen op lange termijn en we willen graag langer samen optrekken.Hij heeft fysieke en persoonlijke kwaliteiten die ons bevallen, om die reden hebben we onze samenwerking verlengd tot eind 2024.”

Hänninen, die op 1 augustus 2019 toetrad tot het profpeloton, is de eerste renner bij AG2R La Mondiale die zijn contract verlengt tot eind 2024.