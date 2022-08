Vuelta 2022: AG2R Citroën gaat met Ben O’Connor voor het klassement

AG2R Citroën heeft de acht renners tellende selectie bekendgemaakt voor de Vuelta a España. De kopman van de ploeg is Ben O’Connor, die voor een goed algemeen klassement gaat. Daarnaast gaat het team voor etappezeges.

De ploeg van AG2R Citroën is samengesteld rond Ben O’Connor. De Australiër gaat op voor zijn zevende Grote Ronde uit zijn carrière en zijn tweede Vuelta a España. Deze zomer reed hij ook al de Tour de France, maar daar gaf hij vroegtijdig op na een val. “Hij kwam teleurgesteld terug van de Tour na zijn opgave. We zullen in de eerste etappes zien hoe hij zich voelt om een preciezere doelstelling te bepalen. Zijn fysieke conditie is goed en hij heeft zich goed voorbereid”, zegt zijn ploegleider Julien Jurdie op de website van het team.

O’Connor kan in de bergetappes rekenen op steun van Clément Champoussin, Jaakko Hänninen, Nans Peters en Nicolas Prodhomme. Dorian Godon moet zijn kopman op het vlakke beschermen. Voor Bob Jungels is een belangrijke functie weggelegd voor de ploegentijdrit op de openingsdag in Utrecht. Andrea Vendrame is de man met een sterk eindschot in de selectie.