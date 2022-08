Vuelta 2022: AG2R Citroën verliest twee renners door positieve coronatest

AG2R Citroën raakt in een klap twee renners kwijt in de Vuelta a España. Jaakko Hänninen en Andrea Vendrame hebben namelijk positief getest op het coronavirus en zullen daardoor niet van start gaan in de zevende etappe van de Ronde van Spanje.

Het Franse WorldTeam laat weten dat Hänninen en Vendrame vrijdagochtend antigeentests hebben gedaan en dat het resultaat daarvan positief is. De jonge Fin zat donderdag nog mee in de vlucht van de dag, maar hij viel letterlijk terug in het peloton. Na afloop liet Hänninen weten dat hij was aangereden door de neutrale volgwagen van Shimano.

Vendrame was een van de renners bij AG2R Citroën die mikte op ritsucces. De Italiaan, die in de Giro 2021 een etappe wist te winnen, was bezig aan zijn eerste Vuelta a España.

Na Manuel Peñalver (die al niet kon starten in Utrecht), Daan Hoole en Jan Hirt zijn de twee AG2R-renners de volgende in de rij die vanwege het coronavirus moeten opgeven in deze Ronde van Spanje.

🇪🇸 @lavuelta 🚑 @JaakkoHanninen et @AndreaVendra ont subi des tests antigéniques à l’hôtel aujourd’hui qui se sont révélés positifs. Ils ne prendront pas le départ de la 7e étape de la Vuelta.

#AG2RCITROËNTEAM #RoulonsAutrement #RideDifferently – – © Getty pic.twitter.com/aWOpw66MCn — AG2R CITROËN TEAM (@AG2RCITROENTEAM) August 26, 2022