Beloftevolle Colombiaan in de belangstelling van Team BikeExchange

Koerst Jesús David Peña Jiménez vanaf komend wielerseizoen voor Team BikeExchange? De 21-jarige Colombiaanse klimmer staat in de nadrukkelijke belangstelling van de Australische WorldTour-formatie, zo meldt Ciclismointernacional.

De talentvolle berggeit vertoeft momenteel in Andorra, waar hij in het bijzijn van enkele stafleden en renners van Team BikeExchange testen uitvoert. Peña Jiménez timmert al enkele jaren aan de weg in zijn thuisland Colombia en Italië. Dit jaar was hij de beste in de Vuelta de la Juventud, de Ronde van Colombia voor beloften, een gerenommeerde rittenkoers in Zuid-Amerika.

De jonge klimmer reed dit jaar ook de Giro d’Italia U23, de Adriatica Ionica Race en de Giro dell’Appennino. In de Ronde van Italië voor beloften deed hij een gooi naar dagwinst in de koninginnenrit naar het meer van Campo Moro, maar moest hij in de laatste kilometers van de slotklim het hoofd buigen voor toptalent en latere eindwinnaar Juan Ayuso.

Peña Jiménez reed twee jaar geleden als 19-jarige ook al de Giro d’Italia U23 en eindigde toen knap als zevende in het algemeen klassement. Esteban Chaves is voorlopig de enige Colombiaan op de loonlijst van Team BikeExchange, al wordt de ervaren klimmer al een tijdje in verband gebracht met EF Education-Nippo.