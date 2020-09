Belofte Tom Pidcock hoopt op selectie voor WK elite in Imola

Tom Pidcock, die de voorbije week de Giro d’Italia voor beloften domineerde, hoopt op een selectie voor het WK profs in Imola (27 september). Daarna ruilt hij de wegfiets nog even in voor de mountainbike alvorens aan het veldritseizoen te beginnen.

Pidcock won in de U23-editie van de Giro d’Italia niet minder dan drie ritten, het berg- en het eindklassement. En aangezien er dit jaar geen WK voor beloften en junioren wordt verreden, hoopt de 21-jarige Brit nu op een selectie voor het prof-WK in Imola, al is de concurrentie binnen de Britse ploeg niet min. Eind augustus liet het toptalent zich ook al opmerken op het Europees kampioenschap bij de profs in Plouay.

Tokio

Na het WK ruilt Pidcock de wegfiets in voor de mountainbike. “Alles het allemaal doorgaat, tenminste”, vertelt zijn ploegleider Kurt Bogaerts. “Doel is om op de mountainbike de wereldbekermanche in Nove Mesto te rijden en dan nog het WK mountainbike bij de U23. Nadien volgt een korte rustpauze om dan in de eerste helft van november aan zijn veldritseizoen te beginnen.

Pidcock droomt stiekem nog van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. “Het is niet onmiddellijk een doel op zich, maar hij heeft de voorbije maanden al wat punten gesprokkeld. Mits een goed WK komt hij misschien in aanmerking voor een wildcard. We zien wel. Voorlopig bekijken we het dag per dag”, besluit Bogaerts.