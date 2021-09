Belgische kamp berust: “De specialist haalt het van de allrounder”

Wout van Aert heeft genoten van het WK tijdrijden. “Een goede move van de organisatoren om dit WK af te trappen met deze tijdrit”, vertelde hij op de persconferentie. “Zalig om door zo een zee van mensen te rijden. Dat motiveerde.” De ontgoocheling van “het zilver te veel” had plaatsgemaakt voor trots. “Ganna is nu eenmaal een specialist. Ik kan mezelf niets verwijten.” Een gevoel dat ook overheerste bij Evenepoel.

Brugge ontplofte bijna, toen rond de klok van half vijf de eerste tussentijd van Wout van Aert door de luidsprekers op ’t Zand galmde. Nog meer enthousiasme anderhalve minuut later, toen bleek dat ook Filippo Ganna zijn tanden stukbeet op de chrono die Van Aert na 13,8 kilometer wedstrijd had neergezet. Bij de tweede tijdsopname was er voor de grote massa nog geen vuiltje aan de lucht, al gaf Van Aert zijn gesprokkelde bonus bijna helemaal uit handen.

Pas nog een kwartier later volgde de ontnuchtering. Bij het overschrijden van de finish van Ganna hoorden we tussen het applaus voor Ganna door vooral heel wat ohh’s… Minder dan zes seconden scheidde Vlaanderen van totale euforie. Hier en daar werd zelfs een traan weggepinkt. Weer zilver voor Van Aert. Voor de vierde keer in twaalf maanden tijd: op het WK ITT van 2020, op datzelfde WK in de wegrit en deze zomer, in Tokio.

Huilende Georges

Vrouwlief Sarah De Bie vloekte zo hard dat kleine Georges er zowaar van begon te huilen. Ook Van Aert zelf foeterde. “Dit is het zilver te veel”, vertelde hij tijdens het eerste interview tegen Karl Vannieuwkerke. “Ik kan die medailles die ik intussen thuis heb liggen, maar beter niet meer tellen.” Niet vergeten dat hij er ook al een paar in het veld behaalde. “Anderzijds, ik heb mezelf vandaag niets te verwijten. Ik heb alles perfect gedaan. Maar ik was er zo kortbij. Dan ben je ontgoocheld. Jammer, maar ik moet dit aanvaarden. Ganna was beter.”

Later op de persconferentie voor de geschreven pers leek Van Aert toch iets meer vrede te hebben met het resultaat. Ongetwijfeld had hij tijdens de podiumceremonie ook het respect van het publiek gevoeld. Ook een weerzien met kleine Georges had hem al doen relativeren. Voorts herhaalde Van Aert nog eens dat Ganna toch een specialist in deze discipline is.

Iets wat ook bondscoach Sven Vanthourenhout ons nog eens op het hart drukte, toen we hem naar zijn gevoel polsten. “De specialist haalt het van de allrounder. Jammer dat het verschil zo miniem is. Als Ganna hier wint met 40 seconden, is dit minder zuur. Maar vergeet toch niet dat Wout vooral naar de wegrit heeft toegewerkt.”

Vanthourenhout heeft uiteraard een punt. Ganna focuste op de Olympische Spelen ook op de baan. Mét succes, maar het kostte hem wel goud in de tijdrit. Vandaag gebeurt hetzelfde met Van Aert. En toch blijft de Belg voorstander van het combineren van meerdere disciplines. “Het staat synoniem voor het hedendaagse wielrennen”, vindt hij. “De grootste talenten doen het. Laat het een voorbeeld zijn voor onze jongeren. Dat ze niet meteen hoeven te kiezen, maar kunnen combineren. Tot bij de profs zelfs. Ik vind dit een grote stap voorwaarts in het wielrennen.”

Stralende Evenepoel

Aan de andere kant van Ganna zat een stralende Remco Evenepoel, duidelijk blij met zijn derde plaats. “Op dit parcours is dit voor mij het maximum haalbare”, analyseerde hij. “Ik heb – in tegenstelling tot het EK in Trento – mijn tijdrit perfect ingedeeld. Het is geen schande te verliezen van deze twee toppers hier naast mij.”

Doel bereikt voor Evenepoel. Of toch niet helemaal. “Ik hoopte vooraf samen met Wout op het podium te staan. Maar niet twee en drie”, grijnsde hij. “Persoonlijk kan ik niet anders dan tevreden zijn. Ik heb een moeilijk jaar achter de rug. Dat moet ik niet meer herhalen. Nu trap ik opnieuw mijn beste waarden. Jawel, beter dan die voor mijn crash in Lombardije. Daar kan ik alleen maar blij om zijn.” Vanthourenhout noemde Evenepoels resultaat zelfs dé prestatie van dit WK tijdrijden. “Rekening houdende met het parcours en Remco’s lichaamsgewicht.”

Tot slot hadden de twee Belgische medaillewinnaars het nog over de sfeer tussen Knokke en Brugge. “Het deed me zowaar even denken aan mijn successen in het veldrijden”, aldus Van Aert. “Het motiveerde me extra. Echt een goede move van de organisatoren om dit WK af te trappen met de tijdrit. Dit was de perfecte start van wat een prachtige week kan worden. Hopelijk vindt ook volgende week zondag het publiek massaal de weg naar Leuven om ons aan te moedigen.”