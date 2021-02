Belgische fotograaf over finish 2de rit in Bessèges : “Ja, we stonden dicht, maar er was geen gevaar”

Heel wat heisa over de veiligheid in de Ster van Bessèges. Vooral de fotografen moesten het ontgelden na de finish van de tweede rit. Die stonden wel erg dicht bij de finish opgesteld, breed over de weg verspreid. Nico Vereecken, een Belgische beroepsfotograaf met meer dan 25 jaar ervaring bevestigt, maar nuanceert ook. “Het zag er erger uit dan het is. Er was nooit echt sprake van gevaar.”

Het was Thijs Zonneveld die op Twitter de kat de bel aanbond. “Mag die muur vijftig meter voorbij de streep weg, aub?” Ook Lotto Soudal-renster Abby Parkinson reageerde. “De pers die de helft van de baan inneemt na de aankomstlijn. Welk catastrofaal ongeluk moet er gebeuren alvorens er iets verandert?”

Nico Vereecken is in Bessèges aanwezig voor foto-agentschap Photonews en was dus een van de fotografen aan de finishlijn. Hij wikt en weegt zijn woorden. “De Ster van Bessèges is inderdaad anders georganiseerd dan pakweg de Ronde van Vlaanderen of de Tour de France”, begint hij. “Daar moeten we niet flauw over doen. Dit is een kleinere voorbereidingskoers, de voorgaande jaren zonder tv, zonder massale persbelangstelling, noem maar op. Door de vele afgelastingen, is deze vijfdaagse nu opgewaardeerd, maar zij missen duidelijk ervaring.”

“Bij een eerste passage van het peloton stonden we overigens aan de andere van de weg. Maar op vraag van de cameraman van de televisie werd de witte lijn waarachter wij moeten plaatsnemen, naar links verplaatst. Té dicht, dat klopt. Ik kaartte het aan, maar mijn opmerking werd weggelachen. Nu, ik heb ondertussen de beelden herbekeken en ik moet wel zeggen dat het tv-beeld wel bedriegt, hoor. Er is nooit gevaar geweest. Maar ik snap dat het er op foto gevaarlijker uitziet dan het is.”

Wel een minpunt, Vereecken telt in de Ster van Bessèges slechts vijf beroepsfotografen. “Wie die anderen zijn? Geen flauw idee, maar ik zag in elk geval een hoop iPhones in plaats van grote lenzen”, lacht hij. “En ja, er staan ook een aantal videomannen van teams tussen. Door dat grote aantal staan we uiteraard te ver naar het midden. Maar nog eens, echt gevaar is er niet geweest. De twee uiterst linkse fotografen op de foto kwamen na een dag op de motor aansluiten en zijn beroepsfotografen. Zij weten heus wel wat ze doen.”