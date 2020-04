Belgische bondscoach Verbrugghe had coronavirus: “Alles deed pijn” vrijdag 17 april 2020 om 11:35

Rik Verbrugghe is geveld geweest door het coronavirus. De Belgische bondscoach had enkele dagen last van ziekteverschijnselen, maar hoefde niet opgenomen te worden in het ziekenhuis. Inmiddels maakt hij weer ritjes met de fiets.

Verbrugghe maakte het nieuws op Instagram bekend. “Ik had Covid 19. Het was zwaar maar ik heb het overleefd. Hopelijk blijft iedereen gezond,” schrijft hij.

“Twee weken geleden werd ik ziek”, blikt de zwager van Greg Van Avermaet terug in Het Nieuwsblad. Net als zijn vrouw en kinderen. “Ze hadden maar één dag koorts. Maar ik kreeg de volle lading. Ik heb acht dagen koorts gehad en heb vijf dagen zo goed als dag en nacht geslapen. Zo slecht was ik, ik had overal pijn. Ik ben niet getest, maar de dokter was er zeker van het Covid-19 was. Omdat ik nog goed kon ademen, moest ik niet naar het ziekenhuis en het is daar pas dat er getest wordt”, kijkt hij terug.

“Ik hoestte zwaar en voelde dat het op mijn longen zat. Dan heb ik toch even gepanikeerd.” Inmiddels is hij aan de beterende hand. “Drie dagen geleden begon ik mij beter te voelen, maar ben toch nog vermoeid. Gisteren heb ik toch een uurtje gefietst, vandaag zelf meer dan twee uur.”

Verbrugghe heeft geen idee waar het verkeerd is gegaan. “Zo zie je maar dat het iedereen kan overkomen. Dus dat iedereen alstublieft blijft opletten. Ik heb ooit griep gehad en ik kan je verzekeren: dit coronavirus is véél erger. Ik ben erdoor geraakt omdat ik nog jong ben en een gezond lichaam heb. Ik sport nog veel. Voor oudere mensen die verzwakt zijn, moet dit de hel zijn.”