Belgische bondscoach reageert op kritische Boonen: “Er zullen geen conflicten zijn”

Sven Vanthourenhout, de bondscoach van Belgie, heeft gereageerd op de kritische noten die Tom Boonen plaatst bij de WK-selectie. In de podcast Wielerclub Wattage zei Boonen dat hij Jasper Philipsen en Wout van Aert nooit samen op zou stellen. Dat zou namelijk onvermijdelijk tot conflicten leiden. Vanthourenhout ziet dat echter niet gebeuren. “Ik kan nu al zeggen dat hier geen conflicten zullen voorvallen”, zei hij in gesprek met Sporza.

“De selectie is gebaseerd op wat deze jongens allemaal kunnen”, aldus de bondscoach. “We mogen hun kwaliteiten zeker niet onderschatten. De negen jongens die hier aan de start staan, verdienen dat. Ze zullen allemaal hun rol spelen. Daar ben ik echt wel van overtuigd. Maar goed, het is elk jaar voer voor discussie.”

Zijn de taken voor zondag, als de wegrit op het programma staat, duidelijk verdeeld? “Iedereen weet waarom hij hier is en dat zal zondag zo blijken. Al is dat uiteraard geen garantie op succes. Maar ik sta honderd procent achter deze ploeg.”

Bochtig parcours

Vanthourenhout ging bij Sporza ook in op het parcours van de wegrit. Het finalerondje telt minstens 48 haakse bochten, in iets meer dan veertien kilometer. “Die opeenvolging, ronde na ronde, zal doorwegen. Dat voortdurende optrekken bepaalt veel, net als het weer. Regenweer zal het nog lastiger maken. De snelheid ligt dan automatisch lager in de bochten. Het laatste uur wordt sowieso een strijd tussen de sterkere jongens.”

“Ik denk dan vooral aan jongens met explosiviteit die in de klassiekers heel lang meegaan. Zij zullen het mooie weer maken, ook al wordt het slecht weer. Of dit dan iets voor veldrijders kan zijn? Ja, kijk naar het EK van 2018 met Trentin, Van der Poel en Van Aert op het podium. Dat zijn niet toevallig drie ex-crossers.”

