Belgisch IOC-lid Beckers: “Beslissing over de Spelen in Tokio in voorjaar 2021” zaterdag 6 juni 2020 om 13:46

Of de Olympische Spelen van Tokio in 2021 doorgaan, wordt zeer waarschijnlijk beslist in de lente van volgend jaar. Dat zegt Belgisch IOC-lid Pierre-Olivier Beckers in gesprek met Het Nieuwsblad. “Er was een gerucht dat wij die beslissing al in oktober nemen, maar dat is een kwakkel.”

Door het coronavirus zijn de Spelen in Tokio verschoven van komende zomer naar volgend jaar en in maart werd groen licht gegeven voor de nieuwe data: 23 juli tot en met 8 augustus 2021. Een paar weken geleden liet IOC-voorzitter Thomas Bach al weten dat als de Spelen ook in 2021 niet kunnen doorgaan, dat het evenement dan niet nog een keer wordt uitgesteld. Zegt ook Beckers. “De knoop wordt zeer waarschijnlijk in de lente van volgend jaar doorgehakt.”

Naast dat hij IOC-lid en voorzitter van het Belgisch Olympisch Comité is, had hij een belangrijke stem in de uitgestelde Spelen van Tokio 2021 en coördineert hij de Spelen van Parijs. Spelen achter gesloten deuren ziet hij niet zitten. “De Spelen zijn een internationaal feest en dat feest manifesteert zich vooral in de stadions. Het IOC denkt na over alle scenario’s: met publiek, met weinig publiek, met testen bij aankomst. Gelukkig is Japan een eiland, dat is dus te organiseren.”

Ook Spelen met veel minder atleten ziet hij niet gebeuren. “In Tokio 2021 zullen ongeveer 11.500 atleten deelnemen, voor Parijs 2024 mikken we op maximaal 10.500. Veel minder atleten, pakweg 4.000 of 5.000, is tegen het olympische DNA. De Spelen, dat zijn meer dan dertig WK’s in veertien dagen. We willen net de rijkdom van sporten tonen en met slechts 4.000 à 5.000 atleten kun je al die sporten niet laten zien.

Goedkopere Spelen

Daarnaast wordt al langer bekeken hoe de Spelen goedkoper kunnen. Beckers: “De Spelen moeten zich aanpassen aan de noden van de gaststeden, terwijl in het verleden de gaststeden zich moesten aanpassen aan de Spelen. Het moet minder duur worden, simpeler en duurzamer. Olympische Spelen voor minder publiek zijn niet uitgesloten. Best mogelijk dat we voor sommige sporten minder grote stadions zullen gebruiken, zeker voor indoorstadions.”

Ook de inrichting van het olympisch dorp staat ter discussie. “Het olympisch dorp moet blijven, want dat is hèt symbool van solidariteit. Maar willen we nog een olympisch dorp met het befaamde megagrote olympische restaurant waar je 24 uur per dag kunt eten? Moeten we het niet kleinschaliger aanpakken, want heel wat atleten zullen geen risico willen nemen en niet tegelijk in één grote ruimte willen zitten. Misschien moeten we opsplitsen.”

