Extra uitstel van Olympische Spelen 2021 niet mogelijk donderdag 21 mei 2020 om 08:43

Als de Olympische Spelen van Tokio ook in 2021 niet door kunnen gaan vanwege het coronavirus, dan wordt het sportevenement niet nog een keer uitgesteld. Dat heeft IOC-voorzitter Thomas Bach gezegd tegen de BBC. De Spelen van Tokio zijn dan definitief geschrapt. “Ik heb daar wel begrip voor”, stelt Bach.

“Je kan niet voor altijd 3.000 tot 5.000 mensen in dienst houden in een organisatiecomité”, aldus de Duitse president van het Internationaal Olympisch Comité. Het evenement in Japan vindt nu plaats van 23 juli tot en met 8 augustus 2021, wat een hoop veranderingen tot gevolg heeft gehad voor andere sportkalenders.

“Je kan ook niet ieder jaar die kalenders van alle grote federaties wereldwijd blijven aanpassen. Je kan atleten niet zo lang in onzekerheid houden”, zegt Bach, die ook kijkt naar de Winterspelen van 2022 in Peking, China. “Dan zou er te veel overlap ontstaan met de volgende Olympische Spelen.”

Alternatieven

Bach zegt met meerdere scenario’s rekening te houden en raadpleegt en volgt daarbij de adviezen van de wereldgezondheidsorganisatie WHO. “We hebben het gezamenlijke doel om de Spelen in juli volgend jaar te houden. We kijken naar wat daarvoor nodig is. Hoe ziet de organisatie er uit? Welke gezondheidsmaatregelen zijn er nodig? Moeten sporters en andere deelnemers wellicht in quarantaine?”, vraag hij zich af.

“We kijken naar al die verschillende opties en alternatieven. Als we een duidelijker beeld hebben van hoe de wereld er uit zal zien op 23 juli 2021, dan nemen we de juiste beslissing”, zegt Bach. Een Olympische Spelen zonder publiek noemt hij nog speculatie. Het liefst ontvangt men in Tokio fans, maar dat is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus.