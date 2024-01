Youri IJnsen • vrijdag 19 januari 2024 om 07:45 vrijdag 19 januari 2024 om 07:45

België verliest WK-startplek als Iserbyt niet scoort in Benidorm en Hoogerheide

Overzicht Het WK veldrijden 2024 Tábor is weliswaar nog drie weekenden weg, maar het houdt de gemoederen nu al bezig. Dat komt omdat de eindwinnaar van de Wereldbeker nog een extra plekje kan creëren op dat WK. Met nog twee manches te gaan, gaat Eli Iserbyt aan de leiding. Zijn voorsprong op de drie Nederlanders die in zijn nek hijgen, is niet bijzonder groot. Mocht de kersvers Belgisch kampioen zijn positie verliezen, dan mag België met een crosser minder naar het WK. WielerFlits legt uit.

De regels voor WK-plaatsing zijn simpel. De top-3 op de UCI Ranking na de Wereldbeker van Zonhoven (7 januari) mag zeven renners afvaardigen. De uittredend wereldkampioen en continentale kampioenen krijgen een individuele plek aangewezen, ongeacht hun nationaliteit. In dit geval zijn dat respectievelijk Mathieu van der Poel en Michael Vanthourenhout. Ook de eindwinnaar van de Wereldbeker plaats zich op individuele basis. Dat wil dus zeggen dat die drie speciale gevallen ruimte creëren voor andere crossers bij die reeds beschikbare zeven plekken.

Op dit moment gaat Eli Iserbyt aan de leiding bij de elite mannen. Na twaalf Wereldbeker-crossen heeft hij een voorsprong van 25 punten op naaste belager Joris Nieuwenhuis, 35 punten op Pim Ronhaar en 40 punten op Lars van der Haar. De drie Nederlanders van Baloise Trek Lions zijn mathematisch nog de enige crossers die Iserbyt uit de wit-rode leiderstrui kunnen rijden. Een zege in een Wereldbeker levert 40 punten op voor de stand. De nummer twee krijgt 30 punten en de nummer drie 25. De vierde krijgt 22 punten en daarna krijgt iedere lagere uitslag een punt minder.

Benidorm en Hoogerheide

Met nog twee manches te gaan (zondag in Benidorm en volgende week in Hoogerheide), zijn er nog maximaal 80 punten te verdienen. Normaal volstaat de voorsprong van de Belgisch kampioen om de Wereldbeker naar zich toe te trekken. De Belg gaf op in Hulst (daarover zo meer), wat ervoor gezorgd heeft dat de spanning terug is. Met dank ook aan Nieuwenhuis’ vorm, overigens. In de laatste vijf manches (vanaf Namen op 16 december) was de kersvers Nederlands kampioen vier keer de betere van de Belg, waarvan de laatste twee – inclusief Hulst – zelfs ruim de beste.

Nieuwenhuis lijkt dus de grote uitdager van Iserbyt te zijn. Voor de Nederlander is het zaak om twee keer het podium te halen, want dan kun je de grootste slag slaan. Enig nadeel: in Benidorm zijn ook Wout van Aert en Tom Pidcock van de partij, naast wereldkampioen MVDP. Dat maakt de opdracht voor Nieuwenhuis behoorlijk lastiger. Het gaat bovendien puur om het afsnoepen van een plek van de Belgen, want bondscoach Gerben de Knegt schiet er per saldo niets mee op. Mocht zijn collega Sven Vanthourenhout een extra crosser mee willen, moet Iserbyt aan de bak.

Vraagtekens bij Iserbyt

Maar de Belg kwakkelt met zijn gezondheid. Nieuwjaarsdag bracht hij niet door in Baal (GP Sven Nys), maar met onder andere een verhoogd hartritme op de spoedeisende hulp. Dat nadat hij enkele dagen eerder na de Wereldbeker in Hulst ook al een ongewoon hoge hartslag had. De bekende cardioloog Pedro Brugada gaf Iserbyt groen licht om in Zonhoven weer te crossen en uiteindelijk pakte hij afgelopen zondag de Belgische tricolore in Meulebeke. Daarna zei hij dat zijn lichaam ‘stop’ zegt en: “Als ik het morgen voor bekeken mag houden, zou ik het niet erg vinden.”

Uiteraard, gezondheid primeert boven alles. Maar met de situatie in gedachten, is het helemaal niet gek om te bedenken dat België nog een startplek verliest aan Nederland. Het is in jaren niet gebeurd dat de oranjehemden met meer op het WK voor elite mannen waren dan de Belgen, maar nu net in een seizoen dat Nederland in de breedte niet het beste jaar heeft. Het lijkt er dus op dat ze met acht of negen mogen starten, maar dat ze met slechts zes naar Tábor vertrekken. Dat zou dus een hard gelag zijn voor de Belgen, omdat zij wel al hun startplekken willen opvullen.

Nederlandse vrouwen met negen in plaats van tien

Bij de vrouwen zijn dat overigens negen. Nederland staat daar eerste op de UCI Ranking, Ceylin del Carmen Alvarado gaat normaal de Wereldbeker winnen en Fem van Empel is uittredend wereldkampioene. Zij is ook Europees kampioene, waardoor dat extra persoonlijke ticket komt te vervallen. Anders had Nederland zelfs met tien vrouwen mogen starten. België is er met zeven.