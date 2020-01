België met Van Aert naar WK veldrijden maandag 20 januari 2020 om 12:07

De Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout heeft bekendgemaakt welke renners van start gaan in het WK veldrijden in Dübendorf. In de ploeg is ook plek vrijgemaakt voor Wout van Aert, die al drie wereldtitels op zak heeft.

Van Aert is de voornaamste blikvanger na zijn wereldtitels in Heusden-Zolder (2016), Bieles (2017) en Valkenburg nu twee jaar geleden. Vorig jaar in Bogense moest de coureur van Jumbo-Visma zijn meerdere erkennen in Mathieu van der Poel en genoegen nemen met het zilver. Met Toon Aerts, Laurens Sweeck en Eli Iserbyt staan tevens de leiders van de belangrijkste klassementen aan het vertrek.

Naast deze vier namen waren ook Tim Merlier en Michael Vanthourenhout al zo goed als zeker van een startbewijs voor Dübendorf. Alleen de zevende plaats was nog een twijfelgeval. Gianni Vermeersch en Quinten Hermans waren op voorhand de belangrijkste gegadigden, waarbij Sven Vanthourenhout de keuze liet vallen op Hermans. De 24-jarige renner won dit seizoen de crossen van Beringen en Essen.

“In Nommay zag ik een betere Quinten Hermans”, licht Vanthourenhout toe. “Hij had ook een zware stage afgewerkt met de wegploeg. Gianni moest bij wijze van spreken podium rijden in Nommay om aanspraak te kunnen maken. Quinten rijdt een regelmatig seizoen, met uitschieters, die Gianni mist. Jammer, want het is een fijn iemand in de ploeg. Maar het verschil met andere jaren is: we zijn nu maar met zeven. Dat is weinig.”

Vrouwenselectie

Vanthourenhout kiest voor een beperkte vrouwenselectie, waarbij slechts drie van de zes plaatsen zijn ingevuld. Sanne Cant gaat op jacht naar een vierde opeenvolgende wereldtitel, nadat ze in de afgelopen jaren steeds de beste was in Bieles, Valkenburg en Bogense. Ellen Van Loy, onlangs nog tweede in Otegem, en vice-Belgisch kampioene Laura Verdonschot zijn de andere namen in het team.

Selecties België voor het WK veldrijden 2020 in Dübendorf

Elite-mannen

Toon Aerts

Quinten Hermans

Eli Iserbyt

Tim Merlier

Laurens Sweeck

Wout van Aert

Michael Vanthourenhout

Elite-vrouwen

Sanne Cant

Ellen Van Loy

Laura Verdonschot

U23-mannen

Yentl Bekaert

Jelle Camps

Timo Kielich

Toon Vandebosch

Niels Vandeputte

U23-vrouwen

Kiona Crabbé

Marthe Truyen

Junior-mannen

Lennert Belmans

Ward Huybs

Yorben Lauryssen

Jente Michels

Thibau Nys

Emiel Verstrynge

Junior-vrouwen

Julie Brouwers

Julie De Wilde

Mirthe Van den Brande

Sterre Vervloet