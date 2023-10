dinsdag 17 oktober 2023 om 14:38

België mag maximaal aantal deelnemers selecteren voor Olympische wegrit, Nederland niet

Nu het wielerseizoen 2023 definitief ten einde is, weten we ook hoeveel renners en rensters alle landen naar de Olympische Spelen van 2024 mogen sturen voor de wegrit en de tijdrit. België mag het maximum van acht deelnemers selecteren voor de wegwedstrijden, Nederland moet het met één renner minder doen.

De UCI baseert zich bij het verdelen van de startplekken voor de Olympische weg- en tijdritkampioenschappen op zijn eigen landenranking. De internationale wielerunie kijkt bij het opstellen van de landenranking naar de acht renners die het beste hebben gepresteerd in 2023.

België eindigde dit jaar bij de mannen én de vrouwen in de top-5. Dit geeft het land recht op telkens vier deelnemers (mannen en vrouwen) aan de wegwedstrijd. België mag ook nog eens twee renners selecteren voor de Olympische tijdrit, maar deze coureurs moeten tevens deelnemen aan de wegrit. Elk land mag immers maximaal vier verschillende coureurs in actie laten komen.

Thuisland Frankrijk en Groot-Brittannië zitten in eenzelfde luxueuze (vier deelnemers in zowel de mannen- als vrouwenwedstrijd) situatie. Andere erkende wielerlanden als Nederland, Italië en Spanje mogen daarentegen slechts drie renners selecteren voor de mannenkoers.

Parcours

Het parcours van de Olympische wegrit werd in juli al bekendgemaakt. De mannen en de vrouwen zullen in een lokale ronde over de Montmartre uitmaken wie er met de gouden medaille aan de haal gaat in Parijs volgend jaar. De wegrit bij de mannen telt in totaal 273 kilometer en 2800 hoogtemeters.

De vrouwen krijgen krijgen in totaal 158 kilometer voorgeschoteld over een vergelijkbaar parcours, dat start en finisht bij het park van Trocadéro en langs onder meer het Louvre en Versailles gaat.

De organisatie heeft ook het parcours van de Olympische tijdrit bekendgemaakt. De mannen en vrouwen kunnen zich opmaken voor een vlakke tijdrit van 32 kilometer richting het Bois de Vincennes, waar het Vélodrome Jacques Anquetil ligt. De start is op de Esplanade des Invalides.