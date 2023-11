zondag 12 november 2023 om 19:23

België boven in Hongaarse cross, Italiaanse Casasola wint in Zwitserland

Er werd vandaag niet alleen gecrost in België voor de Wereldbeker van Dendermonde. Ook in Zwitserland, Frankrijk en Hongarije stonden er veldritten op het programma. In het Hongaarse Debrecen waren de Belgen bijzonder succesvol.

In Debrecen, met ruim 200.000 inwoners de tweede stad van Hongarije, werd vandaag de Velopark Debrecen Grand Prix verreden. In deze C2-cross zagen we bij de vrouwen een volledig Belgisch podium. Suzanne Verhoeven, de dochter van oud-prof en ploegleider Nico Verhoeven, kwam als eerste over de streep. Lara Defour werd tweede, Audrey De Keersmaeker derde. Bij de mannen was het ook België boven, met dank aan Ferre Geeraerts.

In Zwitserland was het zondag tijd voor de Radquer Hittnau, toch wel een klassieke afspraak in het Zwitserse veldrijden. Bij de mannen wist thuisrijder Timon Rüegg het publiek in extase te brengen, door in de sneeuw af te rekenen met zijn landgenoot Dario Lillo. De Italiaan Gioele Bertolini mocht als derde man mee op het podium.

Bij de vrouwen zagen we ook een Italiaanse op het podium, maar dan op het hoogste schavotje. Sara Casasola, vorige week nog verrassend derde op het EK in Pontchâteau, rekende af met de Française Perrine Clauzel en de Zwitserse Rebekka Estermann.

Fouquenet en Periou winnen op Franse bodem

Tot slot stonden de nodige Franse veldrittoppers vandaag aan de start van de Coupe de France-manche in Albi. Amandine Fouquenet wist de vrouwenkoers naar haar hand te zetten, door af te rekenen met Julie Bego en Lauriane Duraffourg. In de mannenwedstrijd ging Tony Periou er met de bloemen vandoor. Valentin Remondet was tweede, Florian Gaillard kwam als derde over de streep.