Belgian Cycling maakt selecties bekend voor EK veldrijden in Namen

Belgian Cycling heeft zijn huiswerk klaar voor het komende EK veldrijden in Namen (5-6 november). Bij de eliteheren zijn Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Quinten Hermans de voornaamste blikvangers. Ook in de beloftencategorie zien we meerdere kanshebbers op de titel.

Bij de eliteheren zijn de verwachtingen hooggespannen. Bondscoach Sven Vanthourenhout kan in Namen namelijk rekenen op Eli Iserbyt, de man van de eerste crossweken, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Quinten Hermans. Vijf renners die op een goede dag in aanmerking komen voor de Europese titel. Iserbyt kroonde zich twee jaar geleden in het Nederlandse Rosmalen al tot de beste veldrijder van Europa en gaat dus op voor zijn tweede titel.

Bij de vrouwen zal Vanthourenhout hopen op een uitschieter van Sanne Cant. De 32-jarige veldrijdster heeft al drie Europese truien in de kast hangen (Lorsch 2014, Huijbergen 2015 en Tábor 2017) maar is al een tijdje niet meer opgewassen tegen het Nederlandse crossgeweld. Marion Norbert-Riberolle kan in de schaduw van de toppers eventueel nog verrassen.

Bij de beloften-mannen zien we, in tegenstelling tot bij de vrouwen, wel meerdere kanshebbers op de titel. Zo is het uitkijken naar de prestatie van Thibau Nys, die zondag nog de beste was in de U23-wereldbeker van Tábor. Ook Jente Michels, Witse Meeussen, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure (de regerende wereldkampioen bij de beloften) zijn de laatste weken uitstekend op dreef.

Belgische selecties voor EK veldrijden 2022 in Namen (5-6 november)

Junioren-vrouwen

Lore De Schepper

Shanyl De Schoesitter

Fleur Moors

Lore Sas

Jana Van Der Veken

Xaydée Van Sinaey

Geen reserves

Junioren-mannen

Yordi Corsus

Antoine Jamin

Robbe Marchand

Wies Nuyens

Ferre Urkens

Viktor Vandenberghe

Seppe Van Den Boer

Axel Van Den Broek

Reserves junioren-mannen: Tars Poelvoorde, Jasper Schoofs, Neo Tielens en Tibo Vancompernolle

Beloften-vrouwen

Julie Brouwers

Kiona Crabbé

Febe De Smedt

Sterre Vervloet

Geen reserves

Beloften-mannen

Arne Baers

Aaron Dockx

Ward Huybs

Witse Meeussen

Jente Michels

Thibau Nys

Emiel Verstrynge

Joran Wyseure

Reserves beloften-mannen: Kenay De Moyer, Yorben Lauryssen, Victor Van de Putte en Lukas Vanderlinden

Elitevrouwen

Sanne Cant

Alicia Franck

Marion Norbert-Riberolle

Laura Verdonschot

Geen reserves

Elitemannen

Jens Adams

Quinten Hermans

Eli Iserbyt

Daan Soete

Laurens Sweeck

Toon Vandebosch

Niels Vandeputte

Michael Vanthourenhout

Reserves elitemannen: Thijs Aerts, Vincent Baestaens, Lander Loockx en Tom Meeusen