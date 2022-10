Belg Jasper Paridaens strijdt in finale Zwift Academy voor contract bij Alpecin-Deceuninck

De Belg Jasper Paridaens is een van de vijf finalisten van de Zwift Academy 2022. De vijf renners strijden om de zege, waarmee ze een contract bij de Belgische formatie Alpecin-Deceuninck verdienen. Ook bij de vrouwen, waar de winnares een contract bij Canyon//SRAM Racing krijgt, zijn de finalisten bekend.

Naast Paridaens zijn ook de Australiërs Cooper Sayers en Lucas Hoffman, de Italiaan Luca Vergallito en de Brit Will Lowden de kanshebbers. De vijf atleten zijn de verkozenen na maar liefst 160.000 inschrijvingen voor de Zwift Academy.

Paridaens is overigens geen onbekende in de virtuele fietswereld. Zo werd hij in januari 2022 tweede op het Vlaams kampioenschap E-Cyling, toen hij enkel Lennert Teugels (Tarteletto-Isorex) voor zich moest dulden.

De meest spraakmakende winnaar van de Zwift Academy is ongetwijfeld Jay Vine. De Australiër won de wedstrijd in 2020. Na een jaar wennen aan het profpeloton ontplofte de Australiër in 2022 helemaal in de ploeg van de gebroeders Roodhooft met twee overwinningen in de Vuelta a España.

Vijf finalisten bij de vrouwen

Bij de vrouwen zijn de finalisten van de Zwift Academy de Britse Alex Morrice, de Duitse Nele Laing, de Italiaanse Chiara Doni en de Amerikaanse Elena Wu-Yan en Liz Houweling de finalisten. Een contract bij Canyon//SRAM Racing wacht op de winnares.