Bekijk hier hoe Cees Bol de tweede etappe van Parijs-Nice won

Video

Cees Bol heeft maandag de tweede etappe van Parijs-Nice gewonnen. Het betekende voor de Nederlandse sprinter van Team DSM zijn eerste overwinning van het seizoen. In de straten van Amilly was Bol ruim sneller dan Mads Pedersen en Michael Matthews. Die laatste is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Bekijk hier de samenvatting van de etappe.