Begeerde Iván García wikt en weegt: “Als ik wacht tot de Tour, ben ik te laat” woensdag 8 juli 2020 om 18:39

Waar ligt de toekomst van Iván García? Het is een van de vragen die boven de transfermarkt hangt. De Bahrain McLaren-renner overweegt momenteel de verschillende opties en hoopt vóór de Tour de France een beslissing te nemen.

“In principe wilde ik wachten tot de Tour de France om te beslissen”, vertelt García (24) aan het Spaanse Biciciclismo. Maar het coronavirus en de opgeschudde wedstrijdkalender veranderden de situatie. “Als ik wacht tot de Tour, is het te laat. Samen met mijn managers Egoi Martínez en Ángel Edo praat ik met ploegen en bekijken we de verschillende mogelijkheden, naast Bahrain McLaren.”

Ploegen waarmee hij in gesprek is, worden niet genoemd. Een maand geleden werd hij door Spaanse media gelinkt aan Movistar, waar hij een driejarig contract kon tekenen. Maar al snel reageerde hij zelf op het transfergerucht. Via zijn social media liet de renner, die aan zijn vierde seizoen bij Bahrain McLaren bezig is, weten: “Ik hou ervan dat sommige journalisten meer over mij weten dan ikzelf.”

De Spanjaard is blij dat hij voor de lockdown al wel een overwinning op zak kon steken. In Parijs-Nice versloeg hij Peter Sagan op de derde dag. “Ik ben best opgelucht dat ik geen onbeschreven seizoen heb, dus ik mag niet klagen.” In het tweede deel van het seizoen gaat hij mogelijk van start in Strade Bianche en Milaan-San Remo, vooraleer hij op hoogtestage gaat in Andorra. Ook hoopt hij op een deelname aan de Tour de France.