‘Iván García staat dicht bij driejarige deal met Movistar’ maandag 8 juni 2020 om 08:48

Verruilt Iván García aan het einde van het seizoen Bahrain-McLaren voor een nieuw avontuur bij Movistar? Volgens Spaanse media staat de ploeg van Eusebio Unzué op het punt om de snelle man voor drie jaar vast te leggen.

García (24 jaar) zou bij Movistar op den duur Alejandro Valverde moeten vervangen. Zijn karaktereigenschappen als klassieke renner en het feit dat hij in de toekomst moet kunnen meedoen om etappezeges in de grote rondes wekten de interesse bij de ploeg, aldus de Spaanse krant El Comercio.

De onderhandelingen met Movistar zouden zijn begonnen na García’s ritoverwinning in Parijs-Nice, nu drie maanden geleden. In La Châtre versloeg hij drievoudig wereldkampioen Peter Sagan. García en zijn entourage zouden niet hebben geaarzeld om op het voorstel van de ploeg in te gaan.

Twee profzeges

Vier jaar geleden tekende García bij Bahrain Merida zijn eerste profcontract, nadat hij tijdens een stage bij Etixx-Quick Step al even aan het grote werk rook. In zijn eerste jaar mocht de Spanjaard meteen mee naar de Vuelta a España, waar hij in de daguitslagen twee keer naar de top vijf reed. In 2018 reed hij weer de Vuelta en een jaar later ging hij van start in zijn eerste Tour de France. Tot op heden won hij naast een etappe in Parijs-Nice ook een rit in de Tour of California.