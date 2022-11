Beestachtige Laurens Sweeck snelt naar winst in Wereldbeker Beekse Bergen

Laurens Sweeck heeft de eerste Wereldbeker in Beekse Bergen op zijn palmares bijgeschreven. De 28-jarige Belg van Crelan-Fristads was op het razendsnelle parcours in Hilvarenbeek de betere van Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout. Wereldbeker-leider Eli Iserbyt kwam er aanvankelijk niet aan te pas, maar hij behoudt door een vijfde plek wel de leiding in het klassement.

De GP Beekse Bergen is een nieuwkomer in de Wereldbeker. In het verleden was Beekse Bergen al drie keer decor van het NK veldrijden, te weten in 1973, 1993 en 2013. De wedstrijd van vandaag was op een gloednieuw parcours met minder hoogtemeters. Door het vele draaien en keren met daarbij lange zandpassages, kwam het puur aan op techniek en snelheid.

Net zoals wel vaker de laatste weken, was het Zwitsers kampioen Kevin Kuhn die de kopstart nam. Het bleef daarna lang gesloten, tot diezelfde Kuhn een foutje maakte en viel in het technische bosdeel. Omdat hij in derde positie zat, konden Lars van der Haar en Laurens Sweeck wegrijden. Europees kampioen Michael Vanthourenhout doorzag het gevaar en stak over.

Het gaatje bleef daarna een seconden of acht tussen de voorste drie en het achtervolgende peloton, want dat was het. In de vierde ronde slaagde Joris Nieuwenhuis er vervolgens in om de oversteek naar voren te maken. Daarna bleven de vier elkaar bestoken, maar ze konden niet voorkomen dat Eli Iserbyt eveneens de aansluiting maakte. Door een val viel hij wel vrijwel meteen terug.

In de voorlaatste ronde nam zandspecialist Sweeck het heft in handen. Het zorgde ervoor dat de kloofjes tussen de koplopers wat groter werden. Intussen was Iserbyt ook weer terug. Uiteindelijk probeerde de vijf elkaar de loef af te steken en even leek het erop dat Sweeck en Vanthourenhout daarin slaagden, maar in de slotronde kwam alles terug samen. In de sprint trok Sweeck aan het langste eind

Wereldbeker Beekse Bergen 2022, mannen

1. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) in 57m36s

2. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 0s

3. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2s

4. Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions) op 3s

5. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 4s

6. Felipe Orts Lloret (Burgos-BH) op 17s

7. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 20s

8. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 21s

9. Vincent Baestaens (Spits CX) op 29s

10. Jens Adams (Chocovit Cycling Team) op 30s

