BEAT: “Uitspraken Jumbo-Visma en Sunweb leggen bom onder NK”

Is het peloton tijdens het NK wielrennen wel coronavrij? Die vragen stellen Jumbo-Visma en Team Sunweb, nu de herstart van het seizoen nadert. De WorldTour-ploegen willen mogelijk niet rijden in een peloton met continentale en clubrenners, die geen verplichte tests hoeven te doen. Dit tot ongenoegen van BEAT Cycling Club-manager Geert Broekhuizen. “Uitspraken als deze, zonder met oplossingen te komen, leggen een bom onder het NK wielrennen”, zegt hij tegen WielerFlits.

Jumbo-Visma overweegt om niet te starten op het NK als niet alle deelnemers getest worden van tevoren, terwijl ook Team Sunweb zeker wil zijn dat kleinere teams opereren vanuit een ‘bubbel’. Broekhuizen, die overvallen werd door de berichten, vindt die houding van de WorldTour-teams teleurstellend.

“Ik snap de belangen van de grote ploegen uiteraard. Maar in plaats van dat ze de helpende hand uitsteken, door de continentale en clubploegen te helpen met de kennis die ze hebben, leggen ze dit soort eisen op via de media. Terwijl we veel beter samen een oplossing kunnen zoeken hoe we er een mooi, maar vooral veilig wielerfeest van kunnen maken voor de Nederlandse wielersport”, geeft de BEAT-manager aan.

NK hoogtepunt in kort seizoen

“Als je als grote ploeg je verantwoording wil nemen voor de sport in de breedte en opleiding van talent, dan is dit het moment”, gaat Broekhuizen verder. “De continentale ploegen en verenigingen zijn cruciaal in de opleiding van jong talent en zijn gebaat bij het NK. Eisen stellen, zonder mee te denken over een oplossing en het gesprek aan te gaan, is wat mij betreft een slechte zaak.”

Volgens BEAT moet ook gekeken worden naar de situatie van de kleinere teams. “Het seizoen is nog maar kort voor de ploegen. Het NK is juist een koers die nog wat lucht kan brengen voor alle amateurs en conti-teams. We moeten juist samen een oplossing zoeken, hoe we hiermee omgaan. Dit soort berichten helpen het wielrennen niet verder. Het NK is cruciaal voor heel veel ploegen en een hoogtepunt op de kalender.”

In gesprek

Broekhuizen zal namens BEAT het gesprek aangaan met de belanghebbenden om samen een oplossing te zoeken. “Hier moeten we het samen over hebben, vooral in het belang van de sport”, zegt de manager. Hij vindt dat ook de KNWU, als organisator van het kampioenschap, bij die gesprekken betrokken moet worden.

Als alle maatregelen rondom het coronavirus het toestaan, wordt het NK op de weg voor mannen op zondag 23 augustus verreden op en rondom de VAM-berg in Drenthe.