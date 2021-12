BEAT Cycling rijdt Challenge Mallorca en wacht op bericht van Saudi Tour

Het nieuwe wegseizoen van BEAT Cycling gaat in januari al van start. De Nederlandse continentale ploeg heeft namelijk een uitnodiging ontvangen van de Challenge Mallorca. Die wedstrijdreeks wordt van 26-30 januari 2022 verreden op het Spaanse eiland.

Afgelopen seizoen was BEAT ook al uitgenodigd voor de Challenge Mallorca, maar toen werden de wedstrijden vanwege de coronacrisis verplaatst van januari naar mei. Ook toen was de Nederlandse ploeg welkom, maar in diezelfde periode had BEAT al een druk programma en dus werd besloten om niet naar Mallorca te reizen. “Hopelijk kunnen we nu wel ons seizoen beginnen op Mallorca”, laat manager Geert Broekhuizen weten aan WielerFlits.

Groen licht van de Saudi Tour?

BEAT benut de Challenge Mallorca om in de weken ervoor een trainingskamp te organiseren op het eiland. Wat de ploeg daarna gaat doen, is nog niet bekend. BEAT Cycling is namelijk in afwachting van bericht van de Saudi Tour (1-5 februari 2022). Bij groen licht vanuit Saoedie-Arabië vertrekt het team meteen vanuit Mallorca naar het Midden-Oosten.

Als de Saudi Tour niet op het programma van BEAT komt, dan keert de conti-formatie terug naar Nederland. Van 18-25 februari staat dan opnieuw een trainingskamp in Spanje gepland. Daarna volgen in maart Le Samyn, de Ster van Zwolle, Bloeizone Elfsteden Fryslan, de Ronde van Drenthe en Olympia’s Tour.

De selectie van BEAT Cycling voor 2022 is momenteel met Jente Boons, Jordy Bouts, Matthijs Büchli, Sven Burger, Stijn Daemen, Bram Dissel, Yoeri Havik, Vincent Hoppezak, Lucas Janssen, Jochem Kerckhaert en Jan-Willem van Schip elf renners groot. De ploeg laat weten nog een renner toe te voegen aan het team.