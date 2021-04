Zes WorldTour-teams in Challenge Mallorca, BEAT ontbreekt

De uitgestelde Challenge Mallorca gaat op 13 mei dan toch van start. De organisatie van de Spaanse profwedstrijd heeft zes WorldTour-teams weten te strikken: UAE Team Emirates, Movistar, Israel-Start-Up Nation, Intermarché-Wanty-Gobert, Qhubeka ASSOS en Cofidis.

Naast de zes ploegen met WorldTour-licentie doen er ook nog tien ProTeams, vijf continentalteams en twee nationale ploegen mee. Daaronder: Bardiani-CSF-Faizanè, Burgos-BH, B&B Hotels p/b KTM, Caja Rural-Seguros RGA, Equipo Kern Pharma, Euskaltel-Euskadi, Gazprom-RusVelo, Rally Cycling, Sport Vlaanderen-Baloise en Team Arkéa-Samsic.

BEAT is een opvallende afwezige op de startlijst. Het Nederlandse continentalteam stond er in januari nog wel bij, maar wordt nu niet genoemd. “Gezien het dubbele en drukke programma in mei en juni hebben we beslist om niet die kant op te gaan. Wij rijden die periode al Circuit de Wallonie, Tro-Bro Léon, Omloop van het Hageland, Elfstedenronde, Ronde van België en het NK”, aldus Geert Broekhuizen.

De Challenge Mallorca bestaat ook in 2021 uit vier eendagskoersen: de Trofeo Ses Salines (13 mei), de Trofeo Serra de Tramuntana (14 mei), Trofeo Andratx (15 mei) en de Trofeo Palma (16 mei).